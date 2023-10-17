LinkedIn宣布裁員 近700人

根據內部備忘錄，微軟旗下LinkedIn宣布裁員近700名員工，其中大部分來自工程部門。據透露，財務和人力資源部門也遭到裁減。裁員主因是這家以商業為導向的社交網路營收連續8季成長放緩。雖過去兩年每季會員成長都在加速，但第2季成長率僅有5%。

瑞銀史指目標價延至明年底

瑞銀表示，由於預期美國利率持續走高，目前預計史坦普500指數到2024年12月才會觸及4700點，而不是先前預測的年中。UBS在上周報告中表示，目前預計史指將在2024年中期達到4500點，相當於較目前水準上漲約4%。對長期利率上升的擔憂已導致史指較7月底今年高點下跌約6%。

官員：通膨放緩非暫時現象

英國《金融時報》報導，芝加哥Fed行長古爾斯比(Austan Goolsbee)表示，「無可否認」，美國通膨放緩是一種趨勢，而不是暫時現象，即使最近一系列經濟數據顯示某些物價持續面臨壓力。他在接受採訪時表示：「很多人都說，與以往相比，通膨呈下降趨勢，而這正是我們想要的。」

諾和諾德13億收購高血壓 藥

丹麥製藥商諾和諾德(Novo Nordisk)已同意以高達13億元的價格向KBP Biosciences購買治療失控高血壓的藥物ocedurenone；該藥物可能應用於心血管和腎臟疾病，擴大該公司糖尿病以外的業務範圍。收購預計將在年底前完成，並補充說該交易不會影響其2023年的營業獲利前景。

Wework扶正臨時CEO

彈性工作空間提供者WeWork任命托利(David Tolley)為其執行長。前任CEO馬特拉尼(Sandeep Mathrani)於5月時辭去執行長職務，托利自當時起擔任臨時CEO。WeWork在馬特拉尼領導下於2021年上市，應對疫情、削減成本、提高各業務部門的收入，並重組和強化了資產負債表。

以哈衝突 資金湧向國防ETF

由於預期以哈衝突可能跨境蔓延，投資人紛紛湧向國防ETF。根據Lipper數據，價值50億元的iShares U.S. Aerospace & Defense ETF在截至10月11日當周淨流入720萬元；之前連7周流出。價值20億元的Invesco Aerospace & Defense ETF當周吸引4800萬元淨流入，為2022年7月以來最佳單周。