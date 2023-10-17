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UAW罷工 恐影響股東利益

財經新聞組／綜合報導
UAW的罷工將影響汽車商的現金使用方式。（路透）
UAW的罷工將影響汽車商的現金使用方式。（路透）

通用汽車(GM)和福特汽車都制訂了遠大的計畫，斥資數十億元開發新型電動車，同時向股東返還資金，所有資金均來自燃油卡車和SUV的強勁利潤。

但分析師表示，美國汽車工人聯合會(UAW)罷工成本不斷上升，加上最終可能的豐厚和解合約，都會使這些作法面臨風險。

摩根史坦利分析師喬納斯(Adam Jonas)表示：「減少資本支出、延後電動車目標、擴大成本分擔以及對企業投資組合的其他變化可能即將出現。」

通用汽車將於24日公布第3季業績，福特則是26日。通用汽車已事先預估，由於罷工相關成本，第3季獲利將減少2億元。

摩根大通分析師布林克曼(Ryan Brinkman)估計，這次罷工已使通用汽車和福特損失超過5億元。估計福特現在每天損失4400萬元，而通用汽車每天損失2100萬元。

根據最新財報，福特上半年股利支出為38億元。 該公司5月告訴投資人，計畫每年透過股利和股票回購向投資人分配40%至50%的自由現金流。

UAS主席費恩指出，過去4年底特律三巨頭用於股票回購的資金增加了1500%，證明汽車製造商有能力承擔UAW薪資的大幅上漲。

2022年8月，通用汽車董事會將股票回購資金從先前的33億元增加到50億元。該公司財報顯示，2023年前6個月斥資8.69億元回購股票，並在此期間支付了2.5億元的股票股利。

通用汽車和福特都已經縮減了對電動車和電池工廠的投資計畫。

通用汽車7月將今年電動車和電池工廠的計畫支出削減至110至120億元，較之前承諾的130億元略有縮減。該公司還將明年的成本削減目標提高了10億元。

本月稍早，福特暫停了在密西根州馬歇爾興建的耗資35億元的電池廠計畫。CEO法利警告，如果與UAW達成「糟糕的協議」，福特未來的產品投資可能會進一步削減。

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