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美企財報季 本周揭開序幕

編譯林聰毅／綜合報導

串流平台Netflix和電動車大廠特斯拉（Tesla）本周將為美國科技股財報季拉開序幕，巴隆金融周刊（Barron's）形容，美企財報季要到此時才能算真正開始，市場將關注企業資訊科技（IT）支出概況、特斯拉開啟降價戰後對利潤的影響，以及人工智慧（AI）需求的熱度。

巴隆周刊指出，儘管每次財報季都是由美國大型銀行開跑，但別指望市場會過度關心銀行的表現，科技股在美股大盤的權重很高，對股市影響甚於金融類股。雖然根據Refinitiv，銀行股的獲利將占史坦普500成分股第3季獲利的17.4%，但現今，銀行反映的是貨幣和監管政策，而非美國經濟狀況。

因此，財報季要到18日才算真正開始，屆時Netflix及特斯拉都將公布第3季財報，下周是Google母公司字母（Alphabet）、微軟、臉書母公司Meta Platforms 、亞馬遜，然後是蘋果在11月2日，輝達將在11月底。

市場預期Netflix上季營收將成長7.7%，是前一季2.7%的兩倍多，主因是增加了600萬新訂戶。但投資人將再度關注其取締帳號密碼分享措施、仍在萌芽中的含廣告低價訂閱方案，以及好萊塢罷工揮之不去的影響。

券商Jefferies說，特斯拉上季獲利可能減少26%，主要受到需求下滑及降價影響。第3季交車數比分析師預期少約2萬輛，本月又再度降價，利潤率備受關注。由於延後推出產品，特斯拉領先對手的優勢正遭到侵蝕。

AI已從狂熱已轉向風險，將成為即將公布財報科技業者所面臨的棘手問題。經歷最初的炒作後，AI是否符合經濟效益已逐漸受到質疑，因為AI榮景並沒有為大多數科技公司在6月這季帶來收入成長，也不會為9月這季帶來實質的助益。

AI涉及對昂貴的處理器和其他硬體的大量投資，現在這些威脅到Meta Platforms和其他科技公司所吹捧的利潤率改善，而這一切都反映在對企業IT支出近期前景新擔憂。

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