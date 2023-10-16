我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

美債價格波動 比美股劇烈

編譯湯淑君／綜合報導
近來美債價格波動比美股劇烈，差距甚至是至少18年來最大。(美聯社)
近來美債價格波動比美股劇烈，差距甚至是至少18年來最大。(美聯社)

美國公債理應是投資組合中最穩定的資產，但近來美債價格波動不但比美股劇烈，差距甚至是至少18年來最大。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗認為，這是因為穩定債市的三個錨全部脫落了。

彭博資訊彙整的資料顯示，一項衡量全球最大美債ETF預期價格波動幅度的指標，本月震盪程度竟比全美最大股票基金波動率指標還要劇烈，而且差距是2005年有資料可考以來最大。

iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼TLT）的三個月隱含波動率，比SPDR史坦普500 ETF（代碼SPY）隱含波動率高出超過4個百分點，極反常，因美債ETF波動率通常比美股ETF波動率平均低3個百分點以上。

被視為最安全資產的美國公債向來是一般投資組合的支柱，因價格波動小，所以提供穩定的投資收益，且能作為防範股票波動風險的緩衝。但聯準會一連串猛烈升息加上美國政府為支應赤字支出大量發行新債，已導致長期公債價格大跌、走勢反向的殖利率竄升。中東地緣政治緊張情勢升高，更使情況惡化。

NewEdge Wealth投資組合經理人艾蒙斯說：「波動率爆表。人們現在交易債券像買賣股票似的。」

伊爾艾朗13日接受彭博電視訪問時指出，最近美債價格劇烈震盪，因為通常穩定債市的三個錨—經濟錨、技術錨、政策錨—全部脫落了。他說：「我們此刻目睹的是如此巨大的波動。目前為止，我們還很幸運，因為一見到殖利率升過頭，就引發某種反應。」

美債波動的戲劇性在過去一周充分展現。9月通膨數據高於預期和美國長債標售結果不佳，使30年期美債殖利率12日（上周四）飆升16個基點，升幅是2020年3月新冠疫情在美爆發以來最大。次日，以色列將對加薩走廊發動地面戰的消息傳出，避險買盤急湧推升美債價格，前市殖利率升幅馬上回吐一半。

根據道瓊市場數據，過去一周來，10年期美債殖利率下滑15.5個基點至4.628%；30年期美債殖利率全周跌16.4個基點至4.777%。

美國10期公債殖利率。(資料來源：彭博資訊)
美國10期公債殖利率。(資料來源：彭博資訊)

殖利率 投資 股票

上一則

中國救房市 土地拍賣鬆綁 濟南、合肥不再設定價格上限

下一則

美企財報季 本周揭開序幕

延伸閱讀

美債上周雖回升 後市展望依然脆弱

美債上周雖回升 後市展望依然脆弱
美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了
2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了
以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

熱門新聞

從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

2023-10-14 12:41
年底購物季逼近之際，服飾等關鍵產品的價格9月都下跌。（美聯社）

年底購物季好兆頭？9月服飾、家具、家電價格大跌

2023-10-13 14:27

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了