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蘋果17日發表新款iPad？有傳聞說只有更新Apple Pencil

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果的iPad平板電腦產品在售貨架上展示。（美聯社）
蘋果的iPad平板電腦產品在售貨架上展示。（美聯社）

儘管有關蘋果公司可能最快本周二（17日）推出新款iPad平板電腦，但最新傳言指出，蘋果只會推出新的觸控筆 Apple Pencil，而非是升級的iPad。

AppleInsider網站報導，先前已有許多傳言，指出蘋果在為近期一場活動做準備，可能會推出升級的iPad。然而，如果其他報導是可信的，那麼蘋果10月推出iPad的機率降低。

日本媒體網站Macotakara在15日引述「特定媒體人員」對iPad的簡報，同時指出最快會在10月17日發表。

不久後，彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）懷疑有關17日將推出iPad的傳聞。他說，雖然更新款的iPad、 iPad Air和iPad mini產品都傳出在開發中、將搭載速度更快的晶片，但葛曼不認為重大的升級即將來臨。

接著，天風國際證券分析師郭明錤也有類似說法，表示在2023年底之前， iPad系列不太可能有調整。

Macotakara在文章中加入了一個奇怪的預測，即蘋果不會升級iPad本身，而是推出配備可替換磁性筆尖的觸控筆Apple Pencil 3。這是爆料人士Majin Bu在上周稍早提出的傳言。

另一個支持Apple Pencil消息的說法，是一份10月3日的報告，指出有關USB-C Apple Pencil 的程式碼參考。

Apple 晶片 證券

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