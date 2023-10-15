雖有以哈戰火 全美油價仍大跌 暑假結束、遠端工作、減少開車等是主因

大盤油價近幾周下跌，讓駕駛人及聯準會(Fed)都鬆了口氣。（Getty Images）

讓今夏通膨維持高檔的油價 出現轉折，雖說中東發生以哈戰爭 ，但全國加油站 都在調低油價，美國汽車協會(AAA)表示，13日全國平均油價為每加侖3.63元，比一個月前要降價5.8%；紐約港交貨的11月大盤油價自8月11日高點跌幅已逾23%，目前每加侖為2.27元。

華爾街 日報(WSJ)14日報導，大盤油價近幾周下跌，讓駕駛人及聯準會(Fed)都鬆了口氣。夏日出遊季結束，美國汽油價格、用量本就該出現周期下跌。油價分析師另瞧出另股讓油價轉折下跌的動力：油價漲太高了，以至於一些美、歐及世界各地駕駛人望路卻步。

經濟學者表示，遠端工作讓白領美國勞工碰到油價上升時，能減少通勤；另外，好些人近幾個月要不是降低汽車共享的索費，便是完全取消假期。

近幾個月通膨異常頑固的動力，全在能源價格，讓各國中央銀行官員及投資人不悅，現在終於出現鬆動的跡象。

全國平均油價下降，較一個月前來低。各區油價因稅負、輸油管線及貯量而有所不同，意味某些駕駛人占到的好處比別人多。

AAA觀測的匹茲保加油站過去一個月油價維穩在每加侖3.86元，但喬治亞州雅典(Athens)的加油站降價18%，來到平均每加侖2.92元；第摩因(Des Moines)更降價20%，來到每加侖3.19元。

金融市場指出，全國降價猶有空間。油價下跌也讓煉油廠失去胃口，不訂原油，壓低原油價格。美國原油指標價格自9月27日以來下跌6.7%，目前在每桶87.69元。

雖說以哈戰爭總有擴散到全中東，以及產油大國伊朗之可能，但美國尚未把德黑蘭當局，與7日哈瑪斯組織攻擊以色列直接掛勾起來。