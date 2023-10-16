以哈戰火延燒 嚴防美股巨震

以色列 和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資 人紛紛尋求避險，美股 13日下跌，美債、石油與黃金均上漲。投資人關注本周將公布的零售銷售數據，以及特斯拉（Tesla）等企業即將發布的財報。

摩根大通執行長戴蒙表示：「這可能是幾十年來世界最危險的時期。俄烏戰爭，加上對以色列的襲擊，可能對能源和糧食市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響。」

Miller Tabak +Co.首席市場策略師馬利（Matt Maley）說：「以色列局勢…如果擴大成區域衝突，那麼人力成本將急劇上升，全球金融成本也會開始極速竄升，」他建議投資人最好對美股直到今年底可能大跌預做避險。

美股以科技股跌幅最重、那斯達克綜合指數上周五大跌1.2%，標普500指數跌0.5%。道瓊工業指數在雪佛龍和摩根大通漲勢的支撐下保住0.1%漲幅。標普和道瓊周線各漲0.5%和0.8%，那斯達克跌0.2%。

費城半導體指數13日大跌2.1%，台積電ADR下挫2.1%，周線仍分別上漲1.3%和2.1%。

彭博資訊專欄作者亞瑟士（John Authers）指出，在13日以色列向巴勒斯坦民眾發出24小時內撤出加薩北部警告後，股債跌，油價漲，顯示市場才開始真正認真考慮這起危機的嚴重性。

亞瑟士指出，由於金融市場之前對這起危機反應不足，一旦中東情勢趨於嚴峻，油價飆漲，投資人很可能又反應過度，從而引發金融震撼。