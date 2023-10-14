唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

美國股市周五下跌，美債上漲，油金均漲，反映以色列 和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資 人紛紛尋求避險。除了中東局勢不可抗力的因素，投資人也關注下周公布的零售銷售數據，以及特斯拉（Tesla）在內企業即將發布的財報。

美股以科技股跌幅最重、那斯達克綜合指數周五大跌1.2%，史坦普500指數跌0.5%。道瓊工業指數則在雪佛龍（Chevron）和和摩根大通上漲的支持之下保住0.1%漲幅。史坦普和道瓊周線各漲0.5%和0.8%，那斯達克跌0.2%。

費城半導體指數大跌2.1%，台積電ADR也受波及而下挫2.1%，周線仍分別上漲1.3%和2.1%。

以色列即將對加薩地區發動地面攻勢，目的在剷除哈瑪斯勢力。投資人憂心，這場戰爭可能引發哈瑪斯盟友伊朗介入，導致西方國家對伊朗石油出口實施更嚴厲的制裁，導致能源價格上揚。

全球石油指標布蘭特原油期貨大漲5.7%收在每桶90.89美元，創下4月來最大單日漲幅。美國10年期公債殖利率 由周四的4.71%下跌至4.628%，投資人避往公債導致公債價格上漲，走勢和價格相反的殖利率則下跌。

彭博經濟研究估計，若以巴衝突演變成以色列和伊朗之間的直接對決，油價可能會飆升至150美元，全球經濟成長降至1.7%，全球產值減少約1兆美元。

Miller Tabak +Co.首席市場策略師馬利（Matt Maley）說：「以色列局勢…如果擴大成區域衝突，那麼人力成本將急劇上升，全球金融成本也會開始極速竄升，」他建議投資人最好對美股直到今年底可能大跌預做避險。

摩根大通執行長戴蒙也說：「這可能是幾十年來世界最危險的時期。俄烏戰爭，加上上周對以色列的襲擊，可能對能源和糧食市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響。」

美國零售銷售數據將於下周二公布，如果數據遠優於預期，反而可能引發通膨回升的恐慌，並加劇聯準會（Fed）必須更長時間維持較高利率的顧慮。

除零售銷售數據外，投資人也希望從陸續公布的企業財報中得知消費動向，除特斯拉外，影視平台Netflix、也將在周二盤後發布財報。

美國幾家大型銀行本周公布財報時已警告，由於客戶消耗儲蓄，美國經濟正在走緩。