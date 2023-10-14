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美股史坦普500今年可能收漲嗎？美銀分析師指：數字5是關鍵

編譯湯淑君／綜合外電
美銀策略師表示，美國長期公債殖利率是否維持在5%以下，攸關2023全年美股史坦普500指數能否收漲。（路透）
美銀策略師表示，美國長期公債殖利率是否維持在5%以下，攸關2023全年美股史坦普500指數能否收漲。（路透）

美國股市今年1月至7月漲勢凌厲，但在8月和9月回吐部分漲幅，儘管史坦普500指數年初至今漲幅仍將近13%，不少做多美股的投資人信心已動搖。分析師指出，史坦普500今年漲幅守不守得住，要看債市的臉色，而那又取決於一個關鍵數字：「5」。

MarketWatch報導，美銀（BofA）策略師哈奈特說，此刻投資人仍把投資組合一大部分配置在現金和短期公債，有助於防範未來數月股市進一步下挫的情況。

不過，哈奈特在最新研究報告中指出，美股要守住今年來的漲幅，有個條件必須到位：美國長期公債殖利率必須維持在5%以下。

他說，萬一長債殖利率升破5%這個重要心理關卡，可能觸動賣壓一波接一波湧出。儘管美國短期公債殖利率早已升破5%，但投資人最近更關切10年期和30年期殖利率的動向，這些較長期債券的殖利率目前為止尚未穩定突破那道關卡。

哈奈特說：「縱使看跌氣氛瀰漫，只要美債殖利率維持在5%以下，史坦普指數短期內就可能守穩在4,200點以上。」史坦普500指數13日跌0.5%，收在4,327.78點。

本月來，美國長債殖利率隨經濟數據和地緣政治發展上下震盪，牽動投資人的敏感神經。

美國10年期和30年期公債殖利率在10月初躍上16年來最高水準，後來回落，協助美股止跌反彈。但12日發布的9月消費者物價指數（CPI）高於預期、美國財政部新標售的30年期公債需求疲軟，導致殖利率再度竄升、拖累股價下挫。緊接著，以色列13日下令加薩北部居民南遷，隨後發動地面猛攻，以巴衝突加劇引爆一波避險買盤，又推升美債價格、走勢反向的殖利率陡降。

根據道瓊市場數據，過去一周來，10年期美債殖利率下滑15.5個基點至4.628%；30年期美債殖利率全周跌16.4個基點至4.777%，上回周線降幅這麼大，是在止於3月10日那一周。

另外，哈奈特指出，「七大巨型股」（指由蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms和輝達組成的一群大型股），如今合計占了將近30%的史坦普500指數總市值，創新高紀錄。

無論是在美債殖利率竄升或油價飆升的情況下，成長敏感股如「七大巨型股」都將首當其衝，進而拖累大盤。

殖利率 投資 史坦普500

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