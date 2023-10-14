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美9月服飾價格跌幅 2020年來最大

編譯簡國帆／綜合外電
年底購物季逼近之際，美國服飾等關鍵產品的價格9月都下跌。（路透）
年底購物季逼近之際，美國服飾等關鍵產品的價格9月都下跌。（路透）

儘管數據顯示美國9月通膨率仍居高不下，但年底購物季逼近之際，好消息是美國消費者終於感受到荷包的壓力稍微減輕，因為服飾等關鍵產品的價格都下跌。

美國政府12日公布的數據顯示，9月服飾價格跌幅為2020年新冠疫情爆發以來最大，從女裝、男性西裝一直到童鞋的價格都下跌。許多家居用品9月也稍微變得更便宜，臥室家具價格跌幅是一年多來最大，洗衣機設備等家電也大跌。

研究機構NIQ全球思考領袖部門主管費南德絲指出，今年購物季的普遍想法，只是試著買絕對必要的家庭必需品，「在我看來，除非必要，否則人們今年或許不會想添購新的大型家具」。她說，今年年底購物季支出將偏重在真的重要的產品，而非過去的大肆揮霍。

服飾和家具價格只是一般家庭的少數福音。美國人多數必需品的價格仍上漲，包括居家用品和能源，薪資成長也不再跟上通膨，雖然就業市場熱絡讓許多消費者能夠持續支出，但一些人已感受到購買力減退的壓力，NIQ數據顯示，約78%美國人自認為「脆弱消費者」，比率高於去年的74%，意味著更多人會審慎支出。

許多人正仰賴信用卡維持收支平衡，今年年底購物季的先買後付服務使用量預料將創新高，零售商也日益轉向促銷，以吸引買家。

另一方面，服務價格也還在上漲，勞工部通膨報告中，運動賽事門票價格等娛樂服務價格依然大漲。

勞工部 就業 疫情

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