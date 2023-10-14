聯合健康上季獲利超出預期

聯合健康保險(UnitedHealth)第3季獲利超出分析師預期，得益於該醫療保健集團的醫療成本低於預期。根據LSEG 數據，該公司第3季調整後每股獲利為6.56元，高於分析師預期的6.32元。醫療損失率為82.3%，即索賠支出與收取保費的百分比，而分析師估計為82.82%。

特斯拉 指和解律師費用太高

特斯拉將敦促德拉瓦州 法官拒絕股東律師團隊要求的2.3億元法律費用；該團隊在董事薪酬糾紛中贏得和解。特斯拉聲稱這項費用要求是「毫無根據的意外之財」，每小時高達1萬690元，是德拉瓦州衡平法院史上最高的律師費要求之一。該公司希望法院只批准最高6400萬元的費用。

貝萊德獲利超標 淨流入下滑

貝萊德(BlackRock)第3季獲利輕鬆超出預期，但淨流入大幅下降。根據LSEG數據，在強勁的投資 諮詢費用幫助下，該公司調整後每股獲利為10.91元，輕鬆超過分析師預期的8.26元。然而當季淨流入從去年的169億元降至25.7億元，費用較低的機構指數股票策略有490億元淨流出。

高利率助力 富國銀行獲利升

富國銀行第3季獲利上升，受惠於客戶支付更高的貸款利息。美國40年來最迅速的貨幣政策緊縮意在控制黏性通膨，提振了銀行的利息收入。第3季淨利息收入成長8%達到131億元。截至9月30日當季，淨利從一年前的35.9億元或每股86分攀升至57.7億元或每股1.48元。

Dollar General前CEO回鍋

Dollar General股價上漲8%。投資人和分析師對前執行長瓦索斯(Todd Vasos)重返最高職位，幫助該零售商擺脫客流量和獲利疲軟的局面信心十足。瓦索斯將立即接任不到一年的歐文(Jeff Owen)。他曾在2015年6月至2022年11月期間擔任Dollar General的CEO。

投行費用飆升 花旗獲利穩定

受利息支付增加和投資銀行費用飆升的推動，花旗集團第3季獲利基本穩定。淨利較上年同期增至35億元，而每股獲利穩定在1.63元，超過LSEG分析師普遍預期的1.21元。投資銀行費用上漲，負責華爾街業務的花旗機構客戶集團營收較去年同期成長12%。總營收成長9%達到201億元。