淨利息收入大增 小摩業績佳

摩根大通 第3季獲利和營收超出分析師預期，因為該行產生的利息收入高於預期，而信貸成本低於預期。

該行獲利較上年同期飆升35%，達到131.5億元，合每股4.33元。但該數字無法與LSEG每股3.96元的預估相比較，因小摩本季有6.65億元的法律費用。如果將其排除在外，每股獲利將增加22分。

由於強於預期的淨利息收入(NII)，營收成長21%至406.9億元。NII飆升30%達229億元，比分析師預期高出約6億元。同時，13.8億元的信貸撥備遠低於預期的23.9億元。

執行長戴蒙(Jamie Dimon)承認，按資產計算，這家美國最大銀行的淨利息收入「超額」，而信貸成本「低於正常」，但隨著時間過去，這兩者都會正常化。雖然今年利率飆升讓一些規模較小的同行措手不及，並在3月引發地區銀行的動盪，但摩根大通至今已經很妥善地應對了這場動盪。

戴蒙警告，雖然美國消費者和企業體質穩健，但家庭的現金餘額正在減少，勞動市場緊張和「政府債務水平極高」，意味著利率可能會進一步攀升。

戴蒙表示：「烏克蘭戰爭加上上周以色列遭到襲擊，可能會對能源和食品市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響。」「這可能是世界幾十年來最危險的時期。雖然我們期待最好的結果，但還是要為各種可能的結果做好準備。」

在聯準會上月暗示將比預期更長的時間維持較高利率，以在經濟意外強勁情況下對抗通膨後，銀行股暴跌。作為長期利率關鍵指標的10年期公債殖利率 在第3季躍升了74個基點。1個基點等於0.01個百分點。

隨著客戶將資產轉向貨幣市場基金等收益較高的工具，銀行業被迫支付存款利息。殖利率上升意味著銀行持有的債券價值下跌，造成未實現的損失，對資本水準帶來壓力。較高的借貸成本抑制了房貸和企業貸款 的需求。