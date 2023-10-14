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史指先升後跌 仍連兩周收漲

財經新聞組／綜合報導

美股收跌，主受油價飆升和通膨預期上升的壓力，結束動盪的一周，

史坦普500指數下跌21.83點或0.5%收4327.78點。道瓊工業指數上漲39.15點或0.12%收3萬3670.29點。以科技股為主的那斯達克指數下跌166.99點或1.23%收1萬3407.23點。

消費者信心數據公布後，主要股指從盤中高點回落。根據密西根大學的調查，10月消費者信心數據下滑，而通膨預期飆升。

由於擔心以色列與哈馬斯戰爭可能加劇中東地緣政治緊張局勢，油價大漲逾6%，史指觸及盤中低點。美國西德州中質原油期貨(WTI)和國際指標基準布蘭特原油期貨創下4月3日以來的最佳單日表現。

黃金收漲3.11%，是2022年12月1日以來表現最好的一天。

投資人也密切關注美國國債殖利率。10年期公債殖利率下跌9個基點至4.621%。2年期公債殖利率下跌近2個基點至5.052%。殖利率和價格呈反比關係。

主要金融公司的財報拉開第3季財報季序幕。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲1.56%，富國銀行(Wells Fargo)上漲2.99%；而花旗集團(Citigroup)收跌0.24%。貝萊德下跌1.34%。

聯合健康集團(UnitedHealth Group)是道指股價最高的股票，因上季獲利而上漲2.52%。

殖利率 油價 德州

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