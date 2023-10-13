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財報季開門見喜 小摩Q3獲利成長35% NII再創新高

史指先升後跌 仍連兩周收漲

科技股迎Q3財報季 巴隆：當心AI變BI

編譯湯淑君／綜合外電
美國企業財報季將展開，投資人寄望新一波驚奇激勵美股勁漲，就像繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）前兩季財報大放異彩炒熱人工智慧（AI）題材、為科技股漲勢添加柴火，並引領美股大盤上攻那般。（路透）
美國企業財報季將展開，投資人寄望新一波驚奇激勵美股勁漲，就像繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）前兩季財報大放異彩炒熱人工智慧（AI）題材、為科技股漲勢添加柴火，並引領美股大盤上攻那般。（路透）

美國企業財報季將展開，投資人寄望新一波驚奇激勵美股勁漲，就像繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）前兩季財報大放異彩炒熱人工智慧（AI）題材，為科技股漲勢添加柴火、引領美股大盤上攻那般。但分析師警告，切莫抱太大的期望，因為AI可能已從點燃漲勢的火把，轉為一大潛在風險。

今年在AI概念股火紅的漲勢領軍下，美國科技股上半年漲勢凌厲，那斯達克綜合指數1月至6月激漲32%。但如今，科技股上漲動能已熄火，自6月30日以來，那指反而下跌1%。

科技股面臨諸多問題，頭號問題是美國聯準會（Fed）升息循環歷時超出華爾街所料。此外，生成式AI起初激起的一陣狂熱已降溫，下半年能否再掀熱潮，將視能否降低投資人的諸多疑慮而定，包括如何把AI轉化為具體的經濟效益。而要讓AI發揮經濟效益，需要在價格昂貴的處理器和其他硬體方面，投入規模不小的投資，勢必所費不貲，能否回收報酬則不確定。

大舉砸錢投資AI，將威脅今年年初撐起科技股的一大支柱：臉書母公司Meta Platforms及其他科技公司承諾2023將是「效率年」，首重改善利潤率。但隨著AI相關投資大增，短期內是否將排擠企業其他資訊科技（IT）預算支出，令人憂慮。

針對即將揭開序幕的科技股財報季，巴隆周刊（Barron's）列舉以下三大觀察重點：

一、預算緊縮

年底時刻迫近，投資人對企業提高2024年IT預算寄予厚望。但最近對逾30家科技經銷商的訪調呈現令人憂慮的跡象。Piper Sandler分析師費許在研究報告中寫道：「儘管改善了幾季，但支出趨勢仍比預期弱，IT預算遭到進一步壓縮。最後結果可能是2024支出相對受限。」實際情況是否如此，可在本月稍後發布的IBM財報瞧見一些蛛絲馬跡。

Wedbush證券分析師艾夫斯樂觀以待，他預期第3季盈餘表現將會令人「大開眼界」，由AI成長和AI支出回穩所驅動，因此應有12%至15%的年終漲勢可期。

或許如此。但巴隆專欄作家薩維茲指出，AI固然影響每一家公司，總有一天也會對盈餘有所貢獻，但從第2季財報季可看出，對大多數公司而言，AI熱潮都尚未成為顯著助長營收的一股力量，由此可推論，對第3季財報表現恐怕也不會產生多大助益。

長期投資人或許不在乎，但短期投資人可能大失所望。目前對Google公司Alphabet和臉書母公司Meta等科技公司而言，對AI相關基礎設施的大筆投資，將壓倒緩緩遞增的營收成長。

二、按暫停鍵

線上影片串流龍頭Netflix將在下周三啟動第3季科技股財報季。投資人將再度聚焦於密碼共享計畫、剛起步的廣告贊助版訂閱方案有何進展，以及前陣子好萊塢從業人員罷工的漣漪效應；儘管編劇已跟製片公司和解，演員仍在罷工。

摩根士丹利分析師史溫伯恩日前就調降Netflix目標股價，從450美元降至430美元，理由是共識預測數字「反映對密碼共享和廣告期望太高」。

三、別低估亞馬遜

若想進場逢低承接，分析師建議考慮亞馬遜（Amazon.com），該股過去一個月來下跌9%。

MoffettNathanson分析師莫頓說，華爾街獲利展望太悲觀了，他最近把對亞馬遜2024年稅前獲利的預測從450億美元上調至510億美元，理由是「愈來愈確信」亞馬遜在成本控管方面將有進展。他提到，執行長賈西曾表示，重新設計亞馬遜的配銷網路，可以把貨運哩程縮短19%。

莫頓給亞馬遜每股189美元的目標股價，意味有45%的上漲空間。他認為，現在是輕鬆持有亞馬遜股票千載難逢的機會，並建議投資人把焦點擺在該公司的成本結構改善和利潤率提高。

AI 投資 亞馬遜

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