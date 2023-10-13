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2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

編譯湯淑君／綜合外電
從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）
從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期美債殖利率再度飆高。

彭博資訊報導，美國30年期公債殖利率12日一度躍升19個基點，尾盤升幅收斂至16個基點，寫下2020年3月新冠肺炎疫情在美國爆發以來最大升幅紀錄。30年期殖利率如今升抵4.86%，仍比上周登上的數年高峰低將近20個基點。然而，美債殖利率止跌回升，令人擔心將觸及新的里程碑：包括10年期美債殖利率衝上5%。債券價格走勢與殖利率相反。

債市賣壓再起二因素：CPI高於預期、長債標售欠佳

各天期美債殖利率12日尾盤全面挺升，升幅最小的也有9個基點，10年期美債殖利率更躍升14個基點至4.70%。新一批30年期美國公債12日標售結果欠佳，與本周初標售的3年期和10年期美債命運相似。

美國長期公債發行規模擴增但市場需求卻疲弱，加上9月通膨比預期高顯示經濟仍強、可能鼓勵承擔風險，加深了唯恐投資人要求更高利率以降低持有長債風險（即「期限溢價」）的顧慮。

道明證券策略師高伯格和麥高文在研究報告中指出，30年期美債標售「似已進一步瓦解信心」，「對美債乏人問津的顧慮，可能讓利率重新測試近期高點，10年期殖利率可能衝向5%大關」。上回美國10年期公債殖利率躍上5%，是在2007年。

勞工部12日公布，美國9月消費者物價指數（CPI）月比勁升0.4%，年增率維持在3.7%，升幅分別高於彭博訪調經濟學家預估中位數0.3%和3.6%。交易員解讀最新通膨數據，認定聯準會（Fed）年底前再升息一次的機率升高，期貨市場顯示Fed年底前再升息1碼（0.25個百分點）的機率從約莫30%升到40%上下。

Macro Hive首席利率策略師喬赫里說：「就Fed緊縮循環的終點而論，我認為，現在又重返朦朧地帶。」他指出，9月CPI報告顯示通膨減緩路徑不如Fed決策官員樂見的那般平順，「他們遲早都得恢復升息」。

殖利率 升息 勞工部

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