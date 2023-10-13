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華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

IEA:油市緊盯中東局勢發展

國際能源總署(IEA)表示，隨著以色列與哈馬斯戰爭的持續，石油市場可能仍處於緊張狀態，投資人密切關注中東產量中斷的可能性。雖然衝突尚未對實體供應產生直接影響，但隨著危機展開，能源市場參與者將「提心吊膽」。預計一段時間內石油市場將緊密平衡，國際社會將繼續高度關注。

富國銀行理財工具普及客戶

富國銀行表示，在今年稍早首次向財富客戶提供財務規劃工具後，該行將擴大其讓近7000萬客戶皆可使用。Life Sync工具允許行動用戶設定和追蹤財務目標、檢查他們的信用評分並與財務顧問聯繫；並允許用戶透過行動應用程式在帳戶之間投資和轉移資金。

達美航空上季獲利增近60%

由於夏季旅遊需求持續強勁，尤其是國際航線，達美航空第3季獲利成長近60%。不過因燃油價格上漲，預計全年獲利將接近早先預期的低端。預計調整後全年每股獲利為6至6.25元；7月時的預測為每股6至7元。

今年自由現金流預期從夏季的30億元下修至20億元。

UAW在福特最賺錢車廠罷工

美國汽車工人預計將恢復與克萊斯勒製造商Stellantis的談判。但在前一天卻在福特最大、最賺錢的工廠開始罷工，美國汽車工人聯合會(UAW)提高了和底特律三巨頭之間的賭注。關閉福特有8700名工人的肯塔基州卡車工廠，是4周前針對性罷工開始以來最大規模的罷工。

Walgreens上季獲利未達標

Walgreens提供了疲軟的獲利財測，並公布第4財季獲利未達預期，因美國對新冠疫苗和非處方測試的需求下降。預計新的財年調整後每股獲利3.2至3.5元，低於預期的3.72元。預計今年營收為1410至1450億元；華爾街估計銷售額超過1440億元。

Viasat自由現金流提早轉正

Viasat表示將比預期更早實現財務成長目標，並且雖然ViaSat-3 Americas衛星故障根本原因的調查仍在進行中，但沒有必要更換受損價值7.5億元的通訊衛星。Viasat預計2025年上半年自由現金流為正值，早於其先前預測的2025年下半年。

罷工 石油 投資

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