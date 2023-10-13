美股最錢線／經歷兩月疲軟 第四季迎反彈

摩根史坦利投資 組合經理人表示，美股 在經歷過去兩個月的疲軟之後，第4季有望迎來反彈，其中大型科技股可能會領漲。

大摩美股資深投資組合經理人史利蒙(Andrew Slimmon)表示：「財報季前的理想情況是：人們的擔憂程度很高，而現在正是如此。」他認為，如果進入財報季前市場市場炙手可熱且不斷走高，那才是最糟糕的事情。

繼史坦普500指數在8月和9月遭受重創後，企業將迎來第3季財報季。華爾街大型銀行將於13日開始公布業績。由於投資人擔心Fed可能會在更長時間內維持較高利率，最近美債殖利率 飆升，對美股來說是雪上加霜。

史利蒙說，經濟正在放緩，但不認為它會跌落懸崖，因為就業市場仍然表現良好，勞工大多都有工作，而企業也仍在招聘。

與此同時，長期國債殖利率本周回落，減輕了美股的壓力。最近投資人的很多注意力都集中在美債殖利率曲線上。雖然出現所謂的「熊市陡峭化」，但曲線仍然倒掛。

當短期利率高於長期利率時，殖利率曲線就呈現倒掛，歷史上這種情況預示着經濟衰退的到來。最近的熊市陡峭化是由於長期國債殖利率因價格下跌而攀升，而短期利率則相對持平。

史利蒙表示，殖利率下降反而會更加讓人擔心，因為這意味着投資人擔心美國經濟將快速陷入衰退。他表示，2年期國債殖利率如果出現暴跌，就代表投資人預計Fed可能降息，因為經濟搖搖欲墜。

根據CME FedWatch工具，交易員預計Fed將在11月政策會議上維持利率不變。聯邦基金期貨還顯示12月也將按兵不動。

史利蒙表示，無論殖利率曲線是因為2年期殖利率下降還是10年期殖利率上升而重新變陡，這兩種情況都可以被解讀為美國正走向潛在衰退的訊號。