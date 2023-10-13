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擔憂通膨難解 股指止連四漲

財經新聞組／綜合報導

美股下跌，主受國債殖利率上升的壓力，交易員對顯示美國持續通膨的新數據感到擔憂。

道瓊工業指數下跌173.73點或0.51%收3萬3631.14點。史坦普500指數下跌27.34點或0.62%收4349.61點。以科技股為主的那斯達克指數下跌85.46點或0.63%收1萬3574.22點。主要股指結束了4天連漲。

最新通膨數據公布後，美國公債殖利率大幅上漲。指標10年期殖利率上漲近11個基點至4.7%。2年期國庫券殖利率上漲逾6個基點報5.06%。

殖利率最近觸及16年新高，令股市動盪。本月稍早時10年期公債殖利率高於4.8%。

部分投資人認為殖利率將持續上升，影響股市低迷。

根據勞工統計局的報告，9月消費者物價指數(CPI)上漲0.4%，年增3.7%，高於《道瓊》分別預測的0.3%和3.6%。不包括食品和能源價格的核心通膨數據符合預期，本月成長0.3%，年增4.1%。9月生產者物價指數(PPI)也強於預期。

Walgreens連鎖藥局虧損收窄以及成本削減方案取得進展，該公司收漲 7.04%。但提供疲軟的獲利財測，當季獲利也未達預期。

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