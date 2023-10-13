住房能源領漲 CPI增幅超預期

消費者9月為各種商品和服務支付的價格上漲速度略快於預期，使通膨成為政策制訂者關注的焦點。

勞工部 發布報告指出，備受關注的通膨指標消費者物價指數(CPI)本月上漲0.4%，較去年同期上漲3.7%。《道瓊》的預測分別為0.3%和3.6%。

剔除波動較大的食品和能源價格後所謂的核心CPI本月上漲0.3%，年增4.1%，兩者完全符合預期。政策制訂者更重視核心數據，因為它們往往能更好地預測長期趨勢。

與最近趨勢一致，住房成本是通膨上升的主要因素。占CPI權重約三分之一的房屋指數本月上漲0.6%，較去年同期上漲7.2%。

能源成本上漲1.5%，其中汽油價格上漲2.1%，燃料價格上漲8.5%，食品價格連續第三個月上漲0.2%。

被認為是通膨長期方向關鍵的服務價格也上漲0.6%，較上年同月上漲5.7%。汽車價格漲跌互現，新車上漲0.3%，二手車下降2.5%。

CPI上漲代表了工人實質薪資下降。

勞工部在另一份報告中表示，由於通貨膨脹率與名目收入成長0.2%之間存在差異，本月實際平均時薪下降0.2%。按年計算，成長0.5%。

聯準會 官員正在考慮下一步的政策措施。11日公布的9月會議紀錄反映了負責利率制訂的聯邦公開市場委員會(FOMC)內部的分歧。會議結束時委員會選擇不升息 ，但紀錄顯示對通膨以及對上行風險依然存在擔憂。

多位聯準會官員表示，升息可能會消除進一步收緊政策的必要性，而市場目前預計聯準會在年底前升息的可能性很小。市場定價進一步顯示，聯準會將在2024年底前將其主要借款利率削減約0.75個百分點。