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難被取代 AI審查須靠人工

財經新聞組／綜合報導
AI還沒取代人類工作，先創造出一些需要人類執行的工作。（路透）
AI還沒取代人類工作，先創造出一些需要人類執行的工作。（路透）

人工智慧(AI)可能會引發人類工作被取代的擔憂，但新一波職位正被創造，這些工作只專注於審查下一代AI模型的輸入和輸出。

自2022年11月來，全球商界領袖、勞工和學者一直擔心生成式AI的出現將擾亂大量專業工作。

生成式AI經過大量資料的訓練，使AI演算法能夠根據文字提示產生類似人類的真實文字和圖像。引發人們對AI可能取代人類工作崗位的擔憂。

摩根史坦利估計，AI可能取代多達3億個工作崗位，包括辦公室和行政支援工作、法律工作、建築和工程、生命、物理和社會科學以及金融和商業運作。

但AI模型接收到的輸入以及它們創建的輸出，通常需要人類的指導和審查，這就是最新的付費職業和副業出現之處。

Prolific是一家幫助AI開發者與研究參與者建立聯繫的公司，它直接參與為負責審查AI生成材料品質的人提供報酬。該公司建議開發者向參與者支付至少時薪12元的費用，而最低工資設定為時薪8元。

人工審核員受到Prolific客戶的指導，其中包括Meta、Google、牛津大學和倫敦大學學院。它們幫助審稿人完成整個過程，了解可能遇到的潛在不準確或其他有害材料。

Google、微軟和Meta等公司一直在爭奪生成式AI領域的主導地位，生成式AI是一個新興的AI領域，它之所以引起商業興趣，主要是因為其頻繁出現的生產力提升。

然這給監管機構和AI倫理學家帶來麻煩，他們擔心這些模型如何對其生成的內容做出決策缺乏透明度，且需採取更多措施來確保AI為人類服務利益，而不是相反結果。

根據就業和網路平台的數據，2021年7月至2023年7月期間，LinkedIn上提及AI或生成式AI的職缺發布數量在全球增加了一倍多。

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