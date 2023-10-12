「可先觀望利率影響」 Fed官員不是鷹調轉淡就是繼續放鴿

聯準會（Fed）理事沃勒表示，隨著金融市場緊縮，Fed在採取進一步的利率行動前可以先觀望形勢的發展。（路透）

聯準會（Fed）理事沃勒表示，隨著金融市場緊縮，Fed在採取進一步的利率 行動前可以先觀望形勢的發展。主張不排除再升息 的波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯也說，官員朝向耐心評估經濟數據的立場。

而立場一直偏鴿的亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克重申，Fed沒有必要再升息，除非通膨降溫走勢陷入停頓。

沃勒周三在猶他州一場會議上說：「經濟的實質面看來表現不錯。名目面也正朝著我們希望的方向發展。所以我們現在所處形勢可以觀望利率的影響。」 「金融市場正在緊縮，這會替我們做點事」。沃勒原本一直是力主升息以對抗通膨的倡導者。

柯林斯表示，鑒於利率已經達到或接近頂峰，官員們漸漸對貨幣 政策採取更有耐心的立場，不過仍有可能還會升息。

柯林斯周三在麻州一場活動事先準備的講稿中表示，Fed官員可以花更多時間來評估即將發布的經濟數據，因為目前「或許接近，甚至可能已達這個緊縮周期的頂點」。

不過，柯林斯強調，「可能需要進一步緊縮政策，這取決於即將發布的資訊。」柯林斯今年在貨幣決策方面並無投票權。

今年在貨幣決策方面無投票權的柯林斯上個月表示，進一步收緊政策是可能的，為達成聯儲會2%的通膨目標，利率相較於先前預期可能需要在更高水平維持更長時間。

波斯提克周三在對亞特蘭大演講則說，「今天，我不認為我們需要在利率上做什麼了。」他周二已表示，他認為決策層不需要進一步升息，而且政策具備足夠的限制性將通膨拉回2%的目標。波斯提克並無決策表決權。