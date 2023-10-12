美國企業破產今年大增 速度直逼疫情最嚴重時期

今年聲請破產的美國企業快速增加。 （路透）

利率 一直提高，企業無力償債，美國今年聲請破產 的公司大增，累積家數的速度直逼新冠疫情 最嚴重時候。

標普全球市場情報的最新報告指出，美國上市與未上市企業聲請破產案件數，由8月的56件增加到9月的62件，累計今年前三季，件數達516件，只比疫情高峰的2020年同期少2件。2020年前三季，美國有518件破產聲請案，當時因新冠病毒肆虐，美國經濟遭遇短暫但深度的衰退；2020年全年破產申請共639件。

今年美國企業的破產案件，每個月都以超過50件的速度持續累積，是2021年初以來未曾出現的情況。財經周刊巴隆（Barron's）指出，美國聯準會（Fed）升息代表了抑制對商品、勞務的需求來對抗通膨，顯然要為企業走向破產負責。因為不僅許多公司融資因而要付更高成本，公司的銷售也陷入危機。

一些企業也更難取得貸款。鍋具與Pyrex玻璃容器製造商Instant Brands 6月聲請破產時說：「緊縮信用加上高利率，衝擊到我們的流動性，公司資本結構難以維繫。」飛機租賃商Voyager Aviation 7月破產時也提到受到高利率之害。

單看9月的破產聲請，醫療公司占最多，占11件。醫療保健類企業今年至今已有63家倒閉，其中的齒列調整公司SmileDirectClub（SDC）上市才四年。