我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

美9月批發物價漲幅超乎預期 通膨壓力再起

財經新聞組／綜合報導

9月批發物價的漲幅超出預期，顯示美國經濟的通膨壓力正在醞釀中。

勞工部報告，衡量生產商支付製成品成本的生產者物價指數(PPI)本月上漲0.5%，高於《道瓊》預計的漲幅0.3%；但低於8月0.7%的增幅。

剔除食品和能源後的核心PPI上漲0.3%，高於預期的0.2%。剔除食品、能源和貿易服務後，該指數上漲0.2%，與預期相符。

通膨壓力主要來自最終需求商品，本月上漲0.9%，而服務業則上漲0.3%。商品價格大部分漲幅來自汽油，汽油上漲了5.4%。

服務方面，扣除貿易、運輸和倉儲的最終需求服務價格上漲0.3%，最終需求貿易服務成本上漲0.5%。同樣在服務類別中，商業銀行的存款服務成本飆升13.9%。

總體PPI年增2.2%，創4月以來最大漲幅。自6月PPI年增率放緩至0.2%之後，就一直在上升。

市場將PPI視為通膨的領先指標，因為它衡量消費品通路的各種成本。批發物價的上漲速度通常慢於消費者物價，這增加了人們的希望，隨著生產者成本轉移到消費者身上，通貨膨脹可能會繼續緩解。

勞工部12日將發布更受關注的消費者物價指數(CPI)，預計該指數將顯示通膨步伐略有放緩。上個月的CPI數據顯示，與12個月前相比，8月核心CPI漲幅為近2年來最低。

這兩份報告都會影響了聯準會的政策決定，而聯準會一直在大幅升息以遏制通貨膨脹。自2022年3月以來，聯準會已上調基準利率11次。借貸成本上升有助於抑制通膨，並減緩仍穩健的就業市場。

最近幾天，央行官員表示，由於國債殖利率大幅上漲，金融狀況趨緊，可能不需要進一步升息。

聯準會的通膨率目標是2%，但預計幾年內都無法實現。市場定價顯示央行本周期可能已完成升息，但官員們預計在年底前還會升息一次。

聯準會 升息 勞工部

上一則

債券殖利率上升 美升息周期可能倉促結束

下一則

東芝要下市了 宣布訂於12月20日揮別74年上市歷史

延伸閱讀

聯準會紀錄暗示高利率維持一段時間 政策面臨雙向風險

聯準會紀錄暗示高利率維持一段時間 政策面臨雙向風險
美股遭利空轟炸不跌反漲 能否挺住要看周四「這數據」

美股遭利空轟炸不跌反漲 能否挺住要看周四「這數據」
嬰兒潮世代財富估達77兆 全美經濟秘密武器

嬰兒潮世代財富估達77兆 全美經濟秘密武器
以巴打仗會推升汽油價重返去年峰值？伊朗是一大變數

以巴打仗會推升汽油價重返去年峰值？伊朗是一大變數

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
今年公債實質殖利率扶搖直上掀起市場狂瀾。(路透)

美股債現況極像1987翻版 Fed鷹轉鴿不遠了？

2023-10-04 11:47
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31
預言股市將崩盤的烏鴉嘴何其多，但若這回發出警語的，是一家曾神準料中達康泡沫及全球金融海嘯出了名的資產管理公司，就不由得引人注意。圖／路透

曾避開達康、海嘯股災的操盤手拉弗示警：抱現金防崩盤

2023-10-07 13:39

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫