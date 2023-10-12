美9月批發物價漲幅超乎預期 通膨壓力再起

9月批發物價的漲幅超出預期，顯示美國經濟的通膨壓力正在醞釀中。

勞工部 報告，衡量生產商支付製成品成本的生產者物價指數(PPI)本月上漲0.5%，高於《道瓊》預計的漲幅0.3%；但低於8月0.7%的增幅。

剔除食品和能源後的核心PPI上漲0.3%，高於預期的0.2%。剔除食品、能源和貿易服務後，該指數上漲0.2%，與預期相符。

通膨壓力主要來自最終需求商品，本月上漲0.9%，而服務業則上漲0.3%。商品價格大部分漲幅來自汽油，汽油上漲了5.4%。

服務方面，扣除貿易、運輸和倉儲的最終需求服務價格上漲0.3%，最終需求貿易服務成本上漲0.5%。同樣在服務類別中，商業銀行的存款服務成本飆升13.9%。

總體PPI年增2.2%，創4月以來最大漲幅。自6月PPI年增率放緩至0.2%之後，就一直在上升。

市場將PPI視為通膨的領先指標，因為它衡量消費品通路的各種成本。批發物價的上漲速度通常慢於消費者物價，這增加了人們的希望，隨著生產者成本轉移到消費者身上，通貨膨脹可能會繼續緩解。

勞工部12日將發布更受關注的消費者物價指數(CPI)，預計該指數將顯示通膨步伐略有放緩。上個月的CPI數據顯示，與12個月前相比，8月核心CPI漲幅為近2年來最低。

這兩份報告都會影響了聯準會 的政策決定，而聯準會一直在大幅升息 以遏制通貨膨脹。自2022年3月以來，聯準會已上調基準利率11次。借貸成本上升有助於抑制通膨，並減緩仍穩健的就業市場。

最近幾天，央行官員表示，由於國債殖利率大幅上漲，金融狀況趨緊，可能不需要進一步升息。

聯準會的通膨率目標是2%，但預計幾年內都無法實現。市場定價顯示央行本周期可能已完成升息，但官員們預計在年底前還會升息一次。