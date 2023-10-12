債券殖利率上升 美升息周期可能倉促結束

美公債殖利率持續上升，可能使Fed的升息周期結束。（路透）

有「聯準會（Fed）決策傳聲筒」之譽的華爾街日報（WSJ）記者提米羅斯（Nick Timiraos）報導指出，美國公債殖利率 持續上升，可能使Fed的升息 周期倉促結束。Fed決策官員近日發言便暗示，若美國長債殖利率仍維持在最近高檔，且通膨持續冷卻，升息周期可能就此收工。

美國長債殖利率從7月Fed恢復升息開始上漲，在9月再度暫停升息，並暗示11月或12月會議可能再升息1碼後，更加速攀升。美國10年期公債殖利率10日收在4.654%，高於9月20日Fed會議前的4.346%。

今年有決策投票 權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里10日表示，近期較長期公債殖利率上升，「可能」意味著Fed不需要進一步大幅升息。但他也提醒，若經濟持續過於強勁，Fed可能需要進一步升息來緩和經濟成長，因而面臨經濟硬著陸的風險。他說，「現在宣布勝利還為時過早」。

立場偏鷹派的理事沃勒同日則強調，仍致力於讓通膨率回落到2%目標，但他未對短期利率前景發表評論。

今年沒有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克認為，Fed無須進一步升息，舊金山聯準銀行總裁戴利也說，最近債券殖利率上升，代表金融環境已經緊縮，「如果這樣緊縮，Fed或許不需要做那麼多…這可能相當於另一次升息」。

綜合來看，官員的說法顯示，Fed在11月會議仍可能暫停升息，之後再觀察經濟與金融情勢，決定12月是否升息。即使Fed已完成升息周期，官員們也不太可能正式宣布就此停止升息，會保留再次升息的彈性。