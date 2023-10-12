我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

債券殖利率上升 美升息周期可能倉促結束

編譯任中原、劉忠勇、葉亭均／綜合報導
美公債殖利率持續上升，可能使Fed的升息周期結束。（路透）
美公債殖利率持續上升，可能使Fed的升息周期結束。（路透）

有「聯準會（Fed）決策傳聲筒」之譽的華爾街日報（WSJ）記者提米羅斯（Nick Timiraos）報導指出，美國公債殖利率持續上升，可能使Fed的升息周期倉促結束。Fed決策官員近日發言便暗示，若美國長債殖利率仍維持在最近高檔，且通膨持續冷卻，升息周期可能就此收工。

美國長債殖利率從7月Fed恢復升息開始上漲，在9月再度暫停升息，並暗示11月或12月會議可能再升息1碼後，更加速攀升。美國10年期公債殖利率10日收在4.654%，高於9月20日Fed會議前的4.346%。

今年有決策投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里10日表示，近期較長期公債殖利率上升，「可能」意味著Fed不需要進一步大幅升息。但他也提醒，若經濟持續過於強勁，Fed可能需要進一步升息來緩和經濟成長，因而面臨經濟硬著陸的風險。他說，「現在宣布勝利還為時過早」。

立場偏鷹派的理事沃勒同日則強調，仍致力於讓通膨率回落到2%目標，但他未對短期利率前景發表評論。

今年沒有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克認為，Fed無須進一步升息，舊金山聯準銀行總裁戴利也說，最近債券殖利率上升，代表金融環境已經緊縮，「如果這樣緊縮，Fed或許不需要做那麼多…這可能相當於另一次升息」。

綜合來看，官員的說法顯示，Fed在11月會議仍可能暫停升息，之後再觀察經濟與金融情勢，決定12月是否升息。即使Fed已完成升息周期，官員們也不太可能正式宣布就此停止升息，會保留再次升息的彈性。

升息 殖利率 投票

上一則

財經簡訊

下一則

美9月批發物價漲幅超乎預期 通膨壓力再起

延伸閱讀

苦熬800個交易日 長債這波熊市比達康、海嘯沉淪期還長

苦熬800個交易日 長債這波熊市比達康、海嘯沉淪期還長
盤前重點／上月PPI超預期、埃克森美孚近600億收購同業

盤前重點／上月PPI超預期、埃克森美孚近600億收購同業
美股遭利空轟炸不跌反漲 能否挺住要看周四「這數據」

美股遭利空轟炸不跌反漲 能否挺住要看周四「這數據」
Fed官員唱鴿調 升息機率降

Fed官員唱鴿調 升息機率降

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
今年公債實質殖利率扶搖直上掀起市場狂瀾。(路透)

美股債現況極像1987翻版 Fed鷹轉鴿不遠了？

2023-10-04 11:47
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31
預言股市將崩盤的烏鴉嘴何其多，但若這回發出警語的，是一家曾神準料中達康泡沫及全球金融海嘯出了名的資產管理公司，就不由得引人注意。圖／路透

曾避開達康、海嘯股災的操盤手拉弗示警：抱現金防崩盤

2023-10-07 13:39

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫