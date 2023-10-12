任憑中東衝突 油價 難逾百元

資深策略師認為，即使中東衝突蔓延更廣，伊朗也被捲入衝突，油價仍將被限制在每桶100元以下。花旗大宗商品策略全球主管莫爾斯(Ed Morse)表示，如果油價超過每桶100元，預期沙烏地阿拉伯、阿聯酋和科威特抑制的閒置產能將在市場上找到一席之地。

埃克森595億收購頁岩同業

埃克森美孚同意以595億元全股票交易收購頁岩競爭對手先鋒自然資源公司(Pioneer Natural Resources)。根據收購協議，先鋒股東所持有的每股先鋒股票將獲得2.3234股埃克森美孚股票。該交易預計將於2024年上半年完成。

上周房貸利率 升至23年新高

30年期固定房貸平均利率上周升至2000年以來的最高水平，但彈性房貸利率(ARM)下降，導致ARM申請大增，推動房貸申請總量小幅上升，較前周增加0.6%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.53%升到7.67%。但ARM的平均合約利率從6.49%降至6.33%。

義工會降Stellantis產量預測

義大利 一個主要工會調降了Stellantis今年的義大利汽車產量預測，理由是最近幾周市場放緩。FIM Cisl工會公布Stellantis義大利廠1月至9月的產量數據，預計該公司今年將在義大利生產約73萬輛車，比2022年成長6.4%，但低於3個月前公布上半年義大利產量數據時做出的80萬輛預測。

Humana執行長明年卸任

保險公司Humana宣布，執行長布洛薩德(Bruce Broussard)將在執掌十多年後於2024年下半年辭職，並任命醫療保健資深人士瑞奇丁(Jim Rechtin)為其繼任者。在61歲的布洛薩德領導下，Humana成為美國第二大Medicare Advantage提供商，將會員人數增加2倍，超過500萬客戶。

勃肯鞋IPO估值達93億元

LVMH旗下德國豪華涼鞋製造商Birkenstock在美國首次公開募股(IPO)中估值達到93億元。於11日在紐約證券交易所上市掛牌。該公司3230萬股保守定價為每股46元，IPO籌集了14.8億元。截至6月30日的9個月內，營收成長21%至11.2億歐元。但同期淨利卻下降20%至1.033億歐元。