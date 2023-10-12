等待CPI報告 股指連漲4天

交易員等待美國最新消費者通膨數據，且國債殖利率 持續回落，美股繼續走高。

道瓊 工業指數上漲65.57點或0.19%收3萬3804.87點。史坦普500指數上漲18.71點或0.43%收4376.95點。以科技股為主的那斯達克指數上漲96.83點或0.71%收1萬3659.68點，收在50日移動均線上方，為9月14日以來首見。這也是三大股指連續第4個交易日上漲。

9月消費者物價指數(CPI)報告定於12日發布。《道瓊》調查的經濟學家預計月增0.3%，年增3.6%。投資人將密切關注這些數據，尋找有關聯準會未來政策舉措的線索。

9月生產者物價指數(PPI)上漲0.5%，高於《道瓊》預期的0.3%漲幅。該數字仍較上月0.7%的PPI漲幅放緩。

Fed會議紀錄顯示，大多數官員在9月會議上表示可能會再次升息。

紀錄顯示，「大多數與會者認為，在未來的會議上再次提高聯邦基金目標利率可能是合適的。而一些人則認為沒有必要進一步提高聯邦基金利率。」

10年期公債殖利率下跌約9個基點，但本月稍早觸及16年高點。

埃克森美孚同意以價值595億元的全股票交易收購頁岩鑽探公司Pioneer Natural Resources，這是今年華爾街 的最大合併案。先鋒上漲1.45%，而埃克森美孚下跌3.59%。