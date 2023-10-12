惠普拚逆轉過去兩年頹勢 喊PC需求開始回升

惠普（HP）明年度財測符合市場預期。 （路透）

惠普（HP）預期，個人電腦（PC）需求將開始回升，逆轉過去兩年下滑的頹勢，對11月展開的2024會計年度獲利預估數字也符合市場預期。惠普股價11日早盤漲逾1%。

惠普在美股 周二（10日）盤後預估，剔除一些項目的2024年度每股盈餘3.25～3.65美元；彭博訪調分析師預期的平均每股盈餘為3.47美元。惠普說，新年度的自由現金流將有31億～36億美元，高於市場預測的31.7億美元。

「股神」巴菲特執掌的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）去年大買惠普股票 ，但9月開始陸續分批賣出持股，最近一次出脫後，持有的股數降至1.009億股，持股比降至10.2%。

波克夏啟動這輪賣股之前，共持有約1.2億股惠普股票。

惠普營運近年受到PC銷售下滑衝擊，由於庫存一直太高，產品售價持續受壓抑，加上企業也暫緩採購PC。

現在，景氣下滑的情況可能告終。市場研究業者顧能（Gartner）的分析師團隊在本周最新公布的報告中指出，PC出貨在截至9月這一季已觸底，預期本季開始回升。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）說：「惠普在長期維持成長方面，有著絕佳定位」；「我們不斷創新，來迎合客戶不斷變化的需求，各事業部門獲利成長都出現大好機會。」

惠普股價在美股11日早盤上漲1.4%，報每股26.8美元，而今年來累計跌了1.6%，同期標普資訊科技類股指數則上漲39%。