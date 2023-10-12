我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

惠普拚逆轉過去兩年頹勢 喊PC需求開始回升

編譯黃淑玲／綜合外電
惠普（HP）明年度財測符合市場預期。 （路透）
惠普（HP）明年度財測符合市場預期。 （路透）

惠普（HP）預期，個人電腦（PC）需求將開始回升，逆轉過去兩年下滑的頹勢，對11月展開的2024會計年度獲利預估數字也符合市場預期。惠普股價11日早盤漲逾1%。

惠普在美股周二（10日）盤後預估，剔除一些項目的2024年度每股盈餘3.25～3.65美元；彭博訪調分析師預期的平均每股盈餘為3.47美元。惠普說，新年度的自由現金流將有31億～36億美元，高於市場預測的31.7億美元。

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）去年大買惠普股票，但9月開始陸續分批賣出持股，最近一次出脫後，持有的股數降至1.009億股，持股比降至10.2%。

波克夏啟動這輪賣股之前，共持有約1.2億股惠普股票。

惠普營運近年受到PC銷售下滑衝擊，由於庫存一直太高，產品售價持續受壓抑，加上企業也暫緩採購PC。

現在，景氣下滑的情況可能告終。市場研究業者顧能（Gartner）的分析師團隊在本周最新公布的報告中指出，PC出貨在截至9月這一季已觸底，預期本季開始回升。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）說：「惠普在長期維持成長方面，有著絕佳定位」；「我們不斷創新，來迎合客戶不斷變化的需求，各事業部門獲利成長都出現大好機會。」

惠普股價在美股11日早盤上漲1.4%，報每股26.8美元，而今年來累計跌了1.6%，同期標普資訊科技類股指數則上漲39%。

波克夏 股票 美股

上一則

勃肯鞋出師不利 掛牌首日重挫近13% 跌破發行價

下一則

等待CPI報告 股指連漲4天

延伸閱讀

「股神」巴菲特在日本布局的重點？分析師：金融股

「股神」巴菲特在日本布局的重點？分析師：金融股
鐵了心認賠殺出？巴菲特的波克夏再出脫510萬股HP股票

鐵了心認賠殺出？巴菲特的波克夏再出脫510萬股HP股票
鐵了心認賠殺出？巴菲特的波克夏本月第三波出脫HP股票

鐵了心認賠殺出？巴菲特的波克夏本月第三波出脫HP股票
波克夏再减碼 大賣惠普股票

波克夏再减碼 大賣惠普股票

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
今年公債實質殖利率扶搖直上掀起市場狂瀾。(路透)

美股債現況極像1987翻版 Fed鷹轉鴿不遠了？

2023-10-04 11:47
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31
預言股市將崩盤的烏鴉嘴何其多，但若這回發出警語的，是一家曾神準料中達康泡沫及全球金融海嘯出了名的資產管理公司，就不由得引人注意。圖／路透

曾避開達康、海嘯股災的操盤手拉弗示警：抱現金防崩盤

2023-10-07 13:39

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫