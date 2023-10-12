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Fed對升息存在分歧 但三分之二成員表示年底前還需再升一次

財經新聞組／綜合報導
會議紀錄顯示Fed仍不鬆口停止升息，直至通膨重回2%目標。（路透）
會議紀錄顯示Fed仍不鬆口停止升息，直至通膨重回2%目標。（路透）

會議紀錄顯示，聯準會官員在9月會議上對於是否需要進一步升息存在分歧，但最終結果表明可能會再次升息。

即使對於是否需要進一步收緊政策存在著相互矛盾的觀點，但有一點是一致的：利率需要保持在高點，直到確信通膨率將回落至2%。

9月19日至20日政策會議的摘要指出，「大多數與會者認為，在未來會議上再次提高聯邦基金目標利率可能是合適的，而一些人則認為沒有必要進一步提高聯邦基金利率。」

紀錄指出，制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)所有成員都同意可以「謹慎行事」未來的決定，這將根據陸續發布的數據而不是任何預設的路徑。

完全一致的另一點是相信「政策應在一段時間內保持限制性，直到FOMC確信通膨可持續下降以實現其目標。」

會議最終以決定不升息而告終。

然而，在個別成員期望的點陣圖中，大約三分之二的成員表示，在年底前還需要再升息一次。FOMC自2022年3月以來已11次上調關鍵利率，將目標區間升至5.25-5.5%，為22年來的最高水準。

自9月會議以來，10年期公債殖利率上升約0.25個百分點，實際上已反映出政策制訂者當時表示的升息幅度。

會議紀錄發布後，根據芝商所(CME Group)的FedWatch指標，聯邦基金期貨市場的交易員削減了對進一步升息的押注，11月和12月分別降至8.5%和27.9%。

會議上支持進一步升息的成員表達了對通膨的擔憂。事實上，會議紀錄指出，「大多數」FOMC成員認為物價存在上行風險，以及經濟成長放緩和失業率上升的可能性。

聯準會經濟學家指出，事實證明，今年經濟比預期更具韌性，但也點出一些風險。例如，汽車工人的罷工預計將「稍微」減緩經濟成長，並可能推高通膨，但只是暫時的。

會議紀錄指出，雖然官員擔心信貸條件收緊、財政紓困力道減弱以及學貸支付恢復的影響，但消費者仍在繼續消費。

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