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利率升難熬… 今年16家資產破10億大公司聲請破產

編譯周芳苑／綜合10日電
SVB金融集團是今年最大宗聲請破產企業。（路透）
SVB金融集團是今年最大宗聲請破產企業。（路透）

媒體Insder引述史坦普全球(S&P Global)數據指出，今年全美共有459家公司聲請破產，其中有16家是資產額超過10億元的大企業；巨型企業破產恐對經濟造成毀減性影響。

公司連番破產主要是因為敵不過利率上升持續衝擊，大企業破產數量創2020年以來最高紀錄。

在通膨未停歇、利率走高、供應鏈中斷交錯下，床上用品公司(Bed Bath and Beyond)、卡車運輸業者Yellow 、婚禮服飾用品業者大衛的新娘(David's Bridal) 等零售巨頭聲請第11章破產保護。

史坦普全球數據顯示，今年到目前為止約459家企業聲請破產，超過2022、2021年各373家、408家。

今年上半年，資產超過10億元企業提出的「巨型破產('mega bankruptcies)便多達16起。

顧問公司Cornerstone Research數據則顯示，2005至2022年間，每年前6月的巨型破產案平均僅11起。

Cornerstone分析師補充，今年最大破產企業是矽谷銀行(Silicon Valley Bank)母公司SVB金融集團(SVB Financial Group)；該銀行聲請破產時有1754億元客戶存款。

經濟學家警告，巨型破產增加恐對經濟造成毀滅性後果。卡車運輸業者Yellow聲請破產時有21.5億元資產，在美國航運和房地產市場、華爾街都產生影響。

企業破產增加、加上股市疲軟、信用卡拖欠激增引發經濟衰退隱憂。

勞工部數據顯示，9月全美新增33.6萬個就業機會，上個月失業率也維持3.8%；8月消費者支出成長0.4%，依然強勁。

但是企業仍難敵升息；許多業者在利率極低時負債累累，升息被壓得喘不過氣。

聯準會上個月開會決定不升息，但經濟學家預測，今年底前將再次升息。

企業過去幾年一直靠超低利率經營，如今貸款紛紛到期，因利率高得離譜而面臨壓力。

破產 利率 升息

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