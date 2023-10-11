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零售業搶客 黑色星期五前6周就開始優惠

財經新聞組／綜合報導

亞馬遜、沃爾瑪、Target和其他大型零售商9日和10日在美國推出促銷活動，在全年最大購物日黑色星期五前6周多的時間，就開始對少數商品進行折扣。

德勤預計11月至1月商品總銷售額將成長3.5%至4.6%，達到1.54兆至1.56兆元。

近年來，亞馬遜和沃爾瑪等零售商試圖透過在10月初在線上舉辦假期購物活動，以提高利潤並分散需求。

亞馬遜在10日開始的Prime Big Deal Days活動中，邀請購物者報名參加限時促銷活動，包括氣炸鍋、蘇打水機和男士手錶等限量商品。

GlobalData董事總經理桑德斯(Neil Saunders)表示，零售商利用快閃購物和僅限邀請的優惠是為了重現「搶購優惠」的氣勢。這種優惠數年前鼓勵購物者在商店外排隊，在黑色星期五進行衝動購買。

畢馬威(KPMG)的一項調查顯示，通貨膨脹仍然是假日購物者最關心的問題，導致一些人尋求最大可能的禮物優惠。

畢馬威消費者和零售全國部門負責人克萊默(Matt Kramer)表示，購物者通常十分「精明」，可以在購物前研究更多折扣和優惠券。

某些尋找便宜貨的購物者可能會放過10月的購物活動，等到感恩節後第二天的「黑色星期五」和和感恩節後星期一的「網購星期一」，再採購買平板電腦、筆記型電腦和電視等大件商品。

沃爾瑪9日公布為期4天的假日啟動活動的折扣，並推出戴森吸塵器、惠普筆記型電腦和蘋果產品的折扣，比照亞馬遜和Target。

Target在10月第一周推出為期7天的優惠活動，希望購物者能夠選擇樂高玩具套裝、Apple Watch和家居用品的折扣。今年的Target Circle活動比2022年10月的銷售活動提早近一周。

亞馬遜 Target 黑色星期五

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