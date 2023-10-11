財報發布在即 消費銀行看好

分析師表示，美國大型消費性銀行獲利可能在第3季上升，而投資 銀行仍面臨交易下滑。

摩根大通將於13日鳴槍起跑美國大型銀行財報。LSEG預測顯示，該行預計每股獲利(EPS)較上年同期成長約25%。而高盛和花旗集團的每股獲利預計將分別下降35%和26%。摩根史坦利的每股獲利預計也會下降。

富國銀行分析師梅奧(Mike Mayo)表示，「本季重點是利率持續上升。」「它們將影響銀行的融資、貸款、借款人償還貸款的能力、證券 損失和資本要求。」

美國商銀分析師普納瓦拉(Ebrahim Poonawala)表示，美國最大銀行摩根大通「最有能力」應對更高的利率，並可能以強於預期的業績給市場帶來驚喜。

美國雇主9月增加了33.6萬個職位，恢復了疫情期間的招聘熱潮，這可能為聯準會再次升息提供支援。再次升息以及借貸成本持續上升，可能會給剛開始的交易復甦潑冷水。

華爾街的執行長們將包括軟銀旗下Arm Holdings在內的一些首次公開募股(IPO)的回歸，視為市場在低迷數月後復甦的跡象。但以色列戰爭的爆發可能進一步打擊市場情緒。

巴克萊銀行分析師戈德伯格(Jason Goldberg)表示：「目前的環境是建設性的，到年底投資銀行費用往往會更高。」他表示，資本市場可能要到2024年才會出現更廣泛的改善。

雖然樂觀情緒重燃，但投資銀行活動仍低迷。Dealogic數據顯示，第3季全球投資銀行費用較去年同期下降近17%至152億元。

美國公債殖利率 飆升可能會進一步動搖市場，打擊投資人信心，並為帳面上持有大量證券的銀行帶來一些風險。

其中，美國商銀持有至到期的證券投資組合存在超過1000億元的未實現損失，這導致其股價承壓。其股價是美國六大銀行中表現最差的，今年至今下跌21%。（財經新聞組）