我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

財報發布在即 消費銀行看好

財經新聞組／綜合報導

分析師表示，美國大型消費性銀行獲利可能在第3季上升，而投資銀行仍面臨交易下滑。

摩根大通將於13日鳴槍起跑美國大型銀行財報。LSEG預測顯示，該行預計每股獲利(EPS)較上年同期成長約25%。而高盛和花旗集團的每股獲利預計將分別下降35%和26%。摩根史坦利的每股獲利預計也會下降。

富國銀行分析師梅奧(Mike Mayo)表示，「本季重點是利率持續上升。」「它們將影響銀行的融資、貸款、借款人償還貸款的能力、證券損失和資本要求。」

美國商銀分析師普納瓦拉(Ebrahim Poonawala)表示，美國最大銀行摩根大通「最有能力」應對更高的利率，並可能以強於預期的業績給市場帶來驚喜。

美國雇主9月增加了33.6萬個職位，恢復了疫情期間的招聘熱潮，這可能為聯準會再次升息提供支援。再次升息以及借貸成本持續上升，可能會給剛開始的交易復甦潑冷水。

華爾街的執行長們將包括軟銀旗下Arm Holdings在內的一些首次公開募股(IPO)的回歸，視為市場在低迷數月後復甦的跡象。但以色列戰爭的爆發可能進一步打擊市場情緒。

巴克萊銀行分析師戈德伯格(Jason Goldberg)表示：「目前的環境是建設性的，到年底投資銀行費用往往會更高。」他表示，資本市場可能要到2024年才會出現更廣泛的改善。

雖然樂觀情緒重燃，但投資銀行活動仍低迷。Dealogic數據顯示，第3季全球投資銀行費用較去年同期下降近17%至152億元。

美國公債殖利率飆升可能會進一步動搖市場，打擊投資人信心，並為帳面上持有大量證券的銀行帶來一些風險。

其中，美國商銀持有至到期的證券投資組合存在超過1000億元的未實現損失，這導致其股價承壓。其股價是美國六大銀行中表現最差的，今年至今下跌21%。（財經新聞組）

投資 殖利率 證券

上一則

六大客戶需求成長 台積AI訂單明年大爆發

下一則

美債殖利率跌 道指連漲三日

延伸閱讀

收中國金錢賣美軍機密 南加華裔士官認2罪

收中國金錢賣美軍機密 南加華裔士官認2罪
參院領袖舒默訪中後 因「外部事件」取消日本行

參院領袖舒默訪中後 因「外部事件」取消日本行
川普：哈瑪斯湧入美墨邊境密謀襲美 拜登移民政策惹禍

川普：哈瑪斯湧入美墨邊境密謀襲美 拜登移民政策惹禍
經以色列領空…聯合航空紐瓦克飛杜拜 擬改道避戰火

經以色列領空…聯合航空紐瓦克飛杜拜 擬改道避戰火

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
今年公債實質殖利率扶搖直上掀起市場狂瀾。(路透)

美股債現況極像1987翻版 Fed鷹轉鴿不遠了？

2023-10-04 11:47
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
加州的電動車新創公司 IndiEV公司發表的概念車。(取材自IndiEV LinkedIn網頁)

鴻海在美又一家電動車客戶 IndiEV聲請破產保護

2023-10-03 20:46
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論