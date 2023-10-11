財經簡訊

IMF調升美國經濟成長預測

國際貨幣基金(IMF)在最新《全球經濟展望》中調升對美國經濟成長預測，同時預計歐元區擴張將放緩。美國今年經濟成長預測比7月上修0.3個百分點至2.1%；並將明年上修0.5個百分點至1.5%。同時將歐元區2023年經濟成長預期下修0.2個百分點至0.7%，2024年下修0.3個百分點至1.2%。

GM加拿大廠加入UAW罷工

底特律汽車製造商通用汽車(GM)未能在9日前就加拿大工會Unifor代表的約4300名工人達成臨時協議，因此罷工現在已成為通用汽車的國際問題。加拿大汽車工人將與約9200名美國汽車工人聯合會(UAW)成員一起在GM的兩家組裝廠以及18個零件和配送中心舉行罷工。

百事上季業績超標 調升財測

百事公司上季獲利和營收超出分析師預期，調升全年獲利預期。第3季歸屬該公司淨利為30.9億元，合每股2.24元，高於去年同期的27億元和每股1.95元；不計項目，每股獲利2.25元。淨銷售額成長6.7%達到234.5億元；不包括收購和資產剝離的有機收入成長8.8%。

9月NFIB小企信心再度下滑

由於對通膨和持續勞動力短缺的持續擔憂，美國小型企業信心在9月再次小幅下滑。全國獨立企業聯合會(NFIB)表示據，9月小型企業樂觀指數下降0.5個百分點至90.8。這也是該指數連續21個月低於49年平均98。預計未來6個月商業狀況會改善的比率下降6個百分點，達到淨負值43%。

提升銷售 Honeywell精簡業務

工業集團霍尼韋爾國際(Honeywell International)將把業務營運從4個部門精簡為3個部門，以促進銷售成長並重新分配資本。其新領域將是自動化、航空和能源轉型的未來，新的企業組織將於2024年第1季生效。簡化後企業結構將使霍尼韋爾能夠實現協同效應，從而加速創新進程。

AMD擬收購AI 新創軟體公司

AMD表示計畫收購一家名為Nod.ai的人工智慧(AI)新創公司，以強化其軟體能力。為了追趕競爭對手晶片 製造商輝達(Nvidia)，AMD計畫大力投資該公司先進AI晶片所需的關鍵軟體。收購Nod.ai符合該策略，因為其技術使公司能夠更輕鬆地部署針對AMD晶片進行調整的AI模型。