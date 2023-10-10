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富人收入占比 疫後再度回升

編譯周芳苑／綜合9日電

儘管有些人認為經濟危機引發就業市場吃緊、工資大漲恐縮小貧富差距，但i聯準會最新季度數據顯示，疫情過後，全美最富族群浴火重升，其財富與收入所佔比重再躍升、遠超過窮人，財富集中度鮮明。

聯準會數據顯示，截至6月底，全美收入最高1%家庭約佔總家庭淨資產26.5%，2019 年以來約增加1.5個百分點。

美國人口普查局(U.S. Census Bureau)報告顯示類似結果，2019到2022年，全美最富5%收入所佔比重由23%增至23.5%，延續1980年代以來為最高收入者提供更多資源以創造更多財富的趨勢。

全美收入最底層五分之一的總淨資產在2019年至今年第2季末增加27%，但在全美財富所佔比重卻由7%降至6.7%。

最新數據顯示財富收入集中度再度上升。

哈佛大學經濟學教授戴南(Karen Dynan)說，約占80-90%的底層家庭財富增加30%，收入最高1%的家庭財富更大增40%以上。

戴南說，若將通膨、工資增長減緩及許多家庭疫情期間儲蓄耗盡等考量在內，將發現邊緣族群陷困境，次級房貸拖欠率上升、信用卡借貸金額增加。

戴南擔憂，假如通膨持續波動，即將出現的「新常態」恐為不太富裕家庭帶來更大風險，迫使聯準會較疫情前更嚴苛，不得不採緊縮政策。

疫情 聯準會 人口普查

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