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此起彼落 罷工傳染力蔓延

財經新聞組／綜合報導
美國演員工會仍在持續罷工中。（路透）
美國演員工會仍在持續罷工中。（路透）

就在好萊塢的編劇和製片廠達成暫定協議，在近150天後重返工作崗位後，美國最大非營利醫療機構凱瑟醫療機構(Kaiser Permanente)的7.5萬多名醫護人員隨即舉行罷工，要求提高工資，因人員短缺導致員工精疲力竭。

與此同時，美國汽車工人聯合會(UAW)的罷工仍在繼續，自宣布對底特律三巨頭同時罷工已經過去3周。

康乃爾大學工業與勞動關係學院博士研究生兼ILR勞工行動追蹤計畫總監卡拉斯(Johnnie Kallas)的數據顯示，2023年至今總共發生312起罷工，涉及約45.3萬名工人；而2年前同期則有180起罷工，涉及4.37萬名工人。

他說，「與21世紀其他時期相比，這是一個相當可觀的成長。」

光是過去幾個月，罷工或威脅罷工就促成一系列勞工協議，UPS司機、航空公司機師和航太業製造員工都爭取並贏得更高的工資。卡拉斯說，隨著每次成功的結果，其他勞工行動更有可能隨之而來，「罷工往往具有傳染性。」

華盛頓大學經濟學教授、勞工部前首席經濟學家佛奇戈特羅斯(Diana Furchtgott-Roth)表示：「罷工顯示工人想要更高的工資。」「這是因為通貨膨脹造成的壓力。」

疫情爆發後，物價上漲給工人薪資帶來了壓力。根據勞工部的數據，過去2年實際平均時薪下降了2%。

結果是購買力下降，消費者的儲蓄也減少了。但除了薪酬福利之外，還有其他問題導致工人罷工，即使有潛在的後果。

研究顯示，其他最令人擔憂的問題包括人員配置、退休福利、醫療保健以及健康與安全。

在大多數情況下，集體談判協議會鎖定數年。他說，從新冠疫情走出來後，工人們在看到薪資落後於通膨的同時感到越來越緊張，這是一個改善條件的機會，「很多事情都變了。」

罷工 勞工部 疫情

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