預期獲利成長 有助提振美股

強勁的經濟和強勁的消費者需求，預計將推動美股 第3季獲利小幅成長，可能為近幾個月來升勢受挫的美股帶來一線生機。

根據LSEG IBES的數據，史坦普500指數成分股的整體獲利預計將比去年同期成長1.3%。雖然不熅不火，但這將是連續3季持平或下降之後出現回升。

部分投資 人認為，這可能會提振疲軟的美股。史指目前較7月底的高點下跌約6%，但今年至今仍上漲約12%。

John Hancock Investment Management聯合首席投資策略師米斯金(Matthew Miskin)表示，在經歷艱難的9月之後，「我們需要來自財報季的一些利多」，「經濟表現雖好，但需要在數字上體現出來，才能支撐股市。」

部分市場人士認為，相對強勁的經濟成長可能使第3季成為一個轉捩點。6日公布的9月就業報告是經濟強勁的最新證據。就業增幅為8個月來最大，顯示消費者需求目前可能保持不變。

對利率上升以及聯準會可能在更長時間內維持高利率的擔憂，導致美國三大股指在9月和最近一季均出現下跌。

美國公債殖利率 已飆升至16年高點，無風險政府債券為投資人提供了相對較高的收益，削弱了股票的吸引力。

LSEG數據顯示，即使近期下跌，史指的12個月遠期獲利預測本益比仍接近18倍，超過其15.6倍的長期平均值。

投資人將關注利率上升導致企業成本上升、降低企業借貸和成長能力的跡象。

AI可能再次成為關鍵主題。投資人將關注企業能否將對AI發展的樂觀情緒轉化為前景的改善。根據LSEG數據，分析師預計第3季科技業獲利將成長6.0%，通訊服務產業獲利將成長33.8%，是所有產業中成長最快的。投資人也將密切關注第4季前景，目前預計史指第4季獲利將年增10.8%。