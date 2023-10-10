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美股最錢線/就業意外強勁 科技重獲青睞

財經新聞組／綜合報導

在令人震驚的9月就業報告發布後，遭受重創的科技股忽然又獲得青睞。理由很簡單：就業報告本身就是催化劑。

在就業報告發布前，華爾街普遍看法是，就業人數增加將意味著通膨上升。隨著通膨率上升，聯準會可能會在11月1日再次升息。國債殖利率在此之前不斷攀升。但結果並沒有發生這種情況；股市扭轉跌勢，尾盤穩定上漲。國債殖利率再次上漲。

但單日表現不會成勢，遭受重創的科技股的有利走勢顯示，投資人願意在顯然仍然強勁的美國經濟中尋找價值感。

瑞銀策略師馬齊利(Solita Marcelli)在最新報告中提到，今年上半年，科技股獲利年減中高個位數百分比，主要是因為消費者需求疲軟。AI領域的投資也影響了成長率。

但他認為獲利動態將發生重大變化，並將在即將到來的財報季拉開序幕，「隨著AI貢獻的不斷增加、基礎效應的改善和定價能力的加強，預計全球科技業的獲利將在第3季轉正，並在2024年全年成長16%左右。因此，科技業應該會成為明年全球股市中成長最快的類股。」

根據他的研究，科技領域最大的上漲機會是：由於需求擔憂而受到沉重打擊的周期性半導體。

其他華爾街人士也開始看好科技股。

Wedbush科技分析師艾夫斯(Dan Ives)看好亞馬遜、Meta和Alphabet。與馬齊利類似，他認為價值部分源自於科技的獲利潛力。

艾夫斯解釋：「我們對科技股的看法是，圍繞AI、雲端運算、網路安全和數位廣告營收反彈的轉型成長，將為2024年的成長創造一個跳板，但目前華爾街低估了這一點。聯準會將在2024年降息2次或3次。相信隨著殖利率下降，以及聯準會在2024年強制實施軟著陸，這種對10年期國債的短期痴迷將會消失。」（財經新聞組）

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