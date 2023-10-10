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彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

哈瑪斯1年前開始策畫突擊 情報官：伊朗提供數千萬美元武器

財經簡訊

財經新聞組／整理

OPEC調升原油需求預測

OPEC調升全球石油需求的中長期預測。在《2023年世界石油展望》中表示，預計到2045年全球需求將達到每天1.16億桶，高於2022年的9960萬桶，比去年預測增加約600萬桶。 預測2028年全球石油需求可能達到每天1.102億桶水平，較2022年水平躍升1060萬桶。

Netflix將終止肯亞免費方案

Netflix將終止肯亞的免費行動收視方案；該方案在過去2年允許用戶免費觀看其四分之一的節目和電影。該公司沒有透露該方案增加多少訂閱者；該方案原意在幫助招募新的付費用戶。Netflix正在規劃廣告版方案，每月4.99肯亞鎊，約合6.07美元；但發言人沒有透露該方案何時在肯亞推出。

FDA拒Alnylam藥物擴大適用

Alnylam Pharmaceuticals表示，美國食品藥物管理局(FDA)拒絕批准擴大Alnylam Pharmaceuticals治療罕見致命心臟病的藥物用途，理由是臨床意義證據不足。FDA表示，該藥物patisiran的臨床意義尚未確定，並補充說它沒有發現任何與臨床安全、研究實施、藥物品質或生產有關的問題。

雪佛龍西澳LNG廠罷工再起

工會向石油和天然氣巨頭雪佛龍發出正式通知表示，在薪資協議談判破裂後，雪佛龍位於西澳的兩個液化天然氣(LNG)廠從下周開始將面臨新一波罷工。Offshore Alliance向雪佛龍的Gorgon和Wheatstone廠發出為期7天的罷工行動通知。該工廠液化天然氣產量占全球約6%。

谷歌雲新AI功能可快取病史

谷歌雲端發布全新的人工智慧(AI)驅動的搜尋功能，宣稱將有助醫護人員快速從不同類型的醫療記錄中提取準確的臨床資訊。醫療保健產業大量有價值的資訊和數據通常儲存在多種不同系統和格式中。這項最新搜尋工具將允許醫生從臨床記錄、掃描文件和電子健康記錄中一次取得訊息。

達拉斯Fed指升息機率降低

達拉斯Fed行長洛根(Lorie Logan)表示，近期美國長期國債殖利率上升和更普遍的金融狀況收緊，可能意味著聯準會進一步升息的必要性降低。她預計持續的限制性金融環境對於持續和及時恢復物價穩定是必要的。高通膨仍然是最重要的風險。不能讓它根深柢固或再起。

石油 天然氣 罷工

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中東動盪 衝擊科技生技業

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預期獲利成長 有助提振美股

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美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

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