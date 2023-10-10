我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

哈瑪斯1年前開始策畫突擊 情報官：伊朗提供數千萬美元武器

全球經濟放緩 美國獨強

編譯洪啟原／綜合報導
美國經濟表現相對全球強勁許多。(路透資料照片)
美國經濟表現相對全球強勁許多。(路透資料照片)

在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行本周將在摩洛哥召開秋季年會之際，最新數據顯示，全球先進和開發中市場的經濟動能已放緩至疫情解封來最低水準，但美國正成為少數經濟亮點。

英國金融時報（FT）報導，華府智庫布魯金斯研究所和FT共同編纂的「布魯金斯-FT全球經濟復甦追蹤指數」（又稱老虎指數TIGER）顯示，已開發和開發中經濟體的信心指標在近幾個月突然急遽惡化，扭轉春季的上升走勢，顯示全球成長正處於脆弱狀態。

已開發和開發中經濟體的實體活動指標同步下滑，中國、日本及德國的成長均已減速。IMF表示，全球經濟硬著陸的機率已下降，部分歸功於美國強勁的經濟表現，在高通膨、高利率下展現韌性，但IMF也擔心全球經濟未來五年的展望依然疲弱。

布魯金斯研究所經濟學家普拉薩德表示，全球大型成長引擎正在減速，受短期和長期逆風因素所拖累，包括貨幣政策緊縮、地緣政治緊張及沉重的政府債務。

普拉薩德說：「儘管今年初金融市場表現相對強勢，但經濟活動正全面放緩，消費者和企業的信心遭受重創。全球通膨壓力正在緩解，但能源價格上揚和地緣政治分歧擴大，不僅不利通膨放緩，還會影響經濟成長。」

貨幣 疫情 德國

上一則

富人收入占比 疫後再度回升

下一則

台股上攻季線 四大利多撐腰

延伸閱讀

原盼遏制中東衝突…哈瑪斯突襲以色列 使美國、伊朗破冰計畫受阻

原盼遏制中東衝突…哈瑪斯突襲以色列 使美國、伊朗破冰計畫受阻
共和黨議員憂拜登政府援烏 排擠對台支持

共和黨議員憂拜登政府援烏 排擠對台支持
夏季罷工影響秋季經濟 學者憂美國步入衰退

夏季罷工影響秋季經濟 學者憂美國步入衰退
三星、SK海力士獲美國無限期豁免 放鬆對中晶片出口管制

三星、SK海力士獲美國無限期豁免 放鬆對中晶片出口管制

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
今年公債實質殖利率扶搖直上掀起市場狂瀾。(路透)

美股債現況極像1987翻版 Fed鷹轉鴿不遠了？

2023-10-04 11:47
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
加州的電動車新創公司 IndiEV公司發表的概念車。(取材自IndiEV LinkedIn網頁)

鴻海在美又一家電動車客戶 IndiEV聲請破產保護

2023-10-03 20:46
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治