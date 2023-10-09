美企財報季 股市難有火花

摩根大通等公司本周將為第3季財報季揭開序幕。(路透資料照片)

美國企業財報季本周開鑼，史坦普500 指數成分企業第3季獲利預料將比去年同期略減0.3%，成為美國企業「盈餘衰退」即將告終的好兆頭。但本周公布的9月通膨數據預料將強化美國利率將更高更久的預期，加上美股 本益比仍偏高且營收成長動能不足，對股市的助益不會太大。

摩根大通、花旗集團及富國銀行本周將為每股第3季財報季揭開序幕，FactSet的預估顯示，史坦普500指數成分企業上季獲利將年減0.3%，過去四季來最小減幅，但因為多數企業財報向來都會優於預期，一些分析師認為上季獲利將出現一年來首見的成長，讓「盈餘衰退」畫下句點。

FactSet在最新的獲利洞察報告指出，分析師預期企業第4季獲利將增加8.3%，明年更將強勁成長12.2%。相較下，今年全年成長率僅1.1%。

然而，企業獲利預期改善，卻未必點燃華爾街的熱情，部分原因是相較於歷史均值，美股本益比相對較高。目前史坦普500指數的本益比略低於18倍，仍高於十年均值的17.5倍。

最近營收成長放緩也使一些分析師擔心企業的利潤率，其他不確定性因素包括利率上升和能源成本飆升導致的通膨，可能抑制獲利成長。營收成長是另一個不利股市繼續上攻的因素。分析師預計，史坦普500企業第3季營收將成長1.6%，僅高於第2季的0.9%。

此外，美國本周公布的9月核心消費者物價指數（CPI）料將年升3.6%，仍高於聯準會（Fed）的2%目標值，可能強化市場對Fed將維持利率更高更久的預期，使美債殖利率 居高不下，對股市造成壓力。