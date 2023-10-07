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美股終止連四跌 就業強勁淡定以對 下周財報見真章

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美股終止周線連四跌 就業強勁淡定以對 下周財報見真章

編譯劉忠勇／綜合外電
那斯達克綜合指數終場周五領軍大漲1.6%，史坦普也上漲0.5%，中止連四周頹勢。（路透）
那斯達克綜合指數終場周五領軍大漲1.6%，史坦普也上漲0.5%，中止連四周頹勢。（路透）

美國股市周五以大漲結束緊張拉鋸的一周，美國就業報告意外強健，投資人卻出奇淡定。科技股則因台積電營收優於預期而上漲。美股本周賣壓或許暫獲喘息，而下周展開的財報季才將真正決定今年年終的走勢。

美國勞工部周五公布9月非農就業新增33.6萬個，是1月來最高，美國公債殖利率一度升至16年最高，拖累美股主要指數下跌。不久，多位分析師和基金經理人認定就業報告中的薪資增幅延續近來走緩之勢，公債殖利率殖利率也從4.88%回落至4.783%，美股也跟著反彈。

那斯達克綜合指數終場領軍大漲1.6%，史坦普500指數和道瓊工業指數各漲1.2%和0.9%，一周下來，史坦普上漲0.5%，中止連四周頹勢。

台積電ADR周五大漲2.6%，帶動費城半導體指數大漲2%，均寫下連二周漲勢。微軟和輝達（Nvidia）等大型科技股漲幅也在2%以上。

Blanke Schein財富管理公司投資長謝恩（Robert Schein）說：「美股目前正處於修正階段，還在適應債券殖利率上升、通膨僵固，也明白即使Fed不升息仍可能會維持目前高利率一段時間。」

據芝加哥商品交易所的FedWatch工具所顯示，利率衍生性商品交易員預料聯準會（Fed）在11月開會再升息的機率為32%，高於周四的20%。

分析師認為，Fed上個月鷹派預測利率走勢以來，美國公債殖利率加速上揚，形同達到緊縮借貸條件的效果，Fed也可能因此不必另行升息。法國國家巴黎銀行（BNP）分析師首席經濟師芮卡多納（Carl Riccadonna） 說：「市場在幫Fed幹粗活，雖然數據本身可以合理化Fed在11月或12月再升息，但我們認為這並非十分明確。」

公債殖利率上揚固然打壓美股，但美股真正的考驗即將在下周開始。下周四將公布9月消費者物價（CPI），投資人將確認通膨是否持續走緩。另外，第3季企業財報季即將開始，由摩根大通 、富國銀行和花旗集團等銀行打頭陣。

不過，由於投資人對第3季財報期待升高，若成績不如所料，美股可能再度下跌。Ned Davis Research首席美國策略師克里索（Ed Clissold）指出：「第3季財報季勢必要強，才支撐得了年終的反彈行情。」

Seaport Research Partners宏觀策略師柯塞爾（Victor Cossel）提醒，利率上升時，經濟受到的衝擊往往延遲反應，企業獲利也可能令人失望。

殖利率 美股 投資

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