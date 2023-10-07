美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國9月非農業新增就業 人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次似成定局，起初嚇得美國股市6日早盤暴跌，不料隨後走勢峰迴路轉，從盤中低點強彈並且意外收紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。

怎會如此？就業數據比預期強，股市竟然收紅，這顯示投資人不再擔心Fed將把利率升得更高、維持在高檔更久，進而把美國經濟推向衰退之路嗎？

MarketWatch報導，Bolvin財富管理集團總裁波文說：「就業報告顯示Fed升息恐怕未竟其功，起初引爆股市賣壓急湧。不過，市場逐漸消化就業數據，體認到就業市場仍強，好消息終於被解讀為好消息，於是股市大漲。」

波文指出，美股這陣強彈，一部分也反映季節性因素，時序進入10月，也就揮別通常對股市來說是慘澹時節的9月。此外，美國企業第3季財報季即將開鑼，市場上對「盈餘衰退」告一段落的樂觀期待也增濃。

Interactive Brokers高級經濟學家托勒斯更一針見血指出，關鍵在於「工資成長減緩」，那對Fed透過貨幣 緊縮壓抑通膨而言是「重大發展」。9月平均時薪月比溫和攀升0.2%，年比升幅4.2%也比8月的4.3%放緩，凸顯薪資通膨確實已降溫。

Commonwealth Financial Network基金經理人法西亞諾表示，美債殖利率 仍在升，美股6日走勢由黑翻紅令人鼓舞，但漲勢能否延續要看下周。

未來一周投資人將聚焦三重點：美國9月通膨報告，包括周三出爐的生產者物價指數（PPI）和周四公布的消費者物價指數（CPI）報告，以及Fed周三公布的9月貨幣政策會議紀錄。

法西亞諾認為，Fed下次訂於10月31日~11月1日開會，這些報告將是貨幣決策重要參考數據，也因此下周可能是為股、債市未來走向定調的關鍵周。