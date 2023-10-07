美非農人口成長33.6萬人 就業熱絡升息機率增

美國勞工部6日公布，9月非農就業人數新增33.6萬人，幾乎是市場預估17萬人的兩倍。（路透資料照片）

美國勞工部 6日公布，9月非農就業 人數新增33.6萬人，幾乎是市場預估17萬人的兩倍，也遠高於8月修正後的22.7萬人；新增就業人數遠超乎預期，顯示經濟熱度未下降，對通膨造成的壓力也未明顯減緩，使聯準會（Fed）年底前進一步升息的可能性升高。

美國股、債市6日早盤同步承受沉重賣壓，美股道瓊指數一度跌逾300點，之後拉回平盤附近震盪；10年期美債殖利率 急升11個基點，至4.83%，在16年高點附近盤旋。DXY美元指數急升0.5%。

美國9月就業數據顯示，勞動市場依然熱絡，9月非農就業人數意外激增33.6萬人，7、8兩月的就業人數共上修11.9萬人，顯示前兩個月就業市場緩解的數據只是假象。工資升幅平穩，勞動參與率維持高檔。就業激增得力於勞動供給增加，以及辭職人數減少。

上月民間部門就業新增26.3萬人，遠高於8月時的17.7萬人（修正數），及預估的16萬人。各部門就業普遍增加，以休閒接待、醫療照顧業增加最多；製造業增加1.7萬人，優於預估，比8月時的1.1萬人增量（修正數）略高。

平均時薪比8月上升0.2％，月升幅與8月持平，但略低於預估的0.3%；比去年同期上升4.2%，年升幅比8月以及預估的4.3%略降，也是2021年中以來最低，不過仍比Fed所希望的3.5%偏高。平均每人每周工時維持34.4小時，符合預期。

失業率維持3.8%，比預估的3.7%略高；勞動參與率維持在62.8%高檔，顯示勞工就業意願仍高。就業不足率（U6）由7.1%小幅下降到7.0%，顯示從事全職工作的人數略增。

學者表示，9月就業報告顯示勞動市場仍熱絡，但勞工供給明顯增加，使緊俏程度稍趨緩和，不致大幅推升薪資，這顯示新增的就業以低薪階層為多。