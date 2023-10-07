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美公債殖利率飆 Fed若未行動 軟著陸恐面臨風險

編譯季晶晶、林奇賢／綜合報導
美公債殖利率飆升恐壓抑經濟，Fed官員表示，如果金融狀況維持緊縮，進一步行動必要性將降低。（路透）
美公債殖利率飆升恐壓抑經濟，Fed官員表示，如果金融狀況維持緊縮，進一步行動必要性將降低。（路透）

彭博資訊報導指出，美國公債殖利率本周已經觸及2007年以來的最高水準，企業和消費者的融資成本隨之激增，就算是央行未採取進一步緊縮行動，也可能放緩經濟並壓抑物價，讓各界希望見到的經濟軟著陸面臨風險。

從房市到政府、從股市再到併購市場等，一切都被高利率環境顛覆。德意志銀行策略師瑞德（Jim Reid）表示，近15年來當局盡一切努力控制殖利率的態勢，在最近幾季突然結束了，「我很難理解最近的殖利率走勢，如何不會增加金融體系某個領域發生意外的風險」，「所以，這是個危險的時刻。」

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）5日在為紐約經濟俱樂部準備的講稿中表示，如果勞動市場和通膨繼續降溫，或金融環境依然吃緊，那麼聯準會不必「匆忙做出任何利率決定」。

她還說：「重要的是，即使我們將利率維持在目前水準，但是隨著通膨和通膨預期下降，政策也將變得愈發具有限制性，因此，維持利率不變仍是積極的政策行動」。

今年在貨幣政策上沒有投票權的戴利說，如果過去90天，大幅收緊的金融狀況維持緊縮，「那麼我們採取進一步行動的必要性就會降低。」但如果改善趨勢停滯，「我們可以對這些數據做出反應並進一步升息，直到我們確信貨幣政策具備足夠限制性，來完成工作。」

至於美債殖利率狂升的因素，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）5日解釋，導致殖利率飆升的原因是強勁經濟數據以及公債大量發行，現在只是回到了過去幾年所見的較正常水準。

他在北卡羅來納州大學威爾明頓分校主辦的一場活動上說：「財政部發行了很多債券，擴大供應，而最近經濟數據的表現也強勁許多。」

巴爾金今年也沒有投票權。他重申一貫觀點，即聯準會有更多時間來考慮是否需要加碼給通膨降溫，現在判斷年內是否還要再升息一次為時過早。

殖利率 投票 聯準會

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