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美股最錢線/經濟衰退難逃 史指恐跌20%

財經新聞組／綜合報導

摩根大通首席全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)認為，如果發生經濟衰退，史坦普500指數可能遭遇20%的拋售。

他在最新場合表示，高利率正在為美股創造一個臨界點：目前投資人在貨幣市場選擇回報率5.5%的現金和短期美國國債，都是一個關鍵的自保策略。

他說：「如果繼續保持目前的利率水平，我不確定我們將如何避免經濟衰退。」

史指5日收在4258.19點，即將出現連續5周下跌。該指數過去一個月下跌超過5%。

柯蘭諾維奇認為，最近的美股疲軟並不是預示將會大幅下跌的強烈訊號。他表示，近期反彈仍有可能，因為很多事情都取決於未來幾個月的經濟數據報告。

他說：「我們不一定預測會立即出現大幅回檔。股市還會有5%、6%、7%的上漲空間嗎？當然可能。但也有下跌的可能，甚至可能有20%的下行空間。」

他警告，包括蘋果在內的「七大技科巨頭」股票是最容易遭受大幅拋售的標的。這組股票今年至今累計上漲83%，帶動史指大部分漲幅。

柯蘭拉諾維奇指出，「如果經濟出現衰退，我認為這七家大型科技股將跟隨其他公司的腳步。」他指的是必需消費品和公用事業等受到重創的類股股票。

此外，他也認為，由於經濟背景，消費者正面臨危險的現金短缺。

他指出：「就業市場依然強勁。但是，如果仔細看看信用卡和汽車貸款的拖欠情況，就會開始了解消費者承受的壓力。我們對此仍然有些悲觀。」（財經新聞組）

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