特斯拉調降Model 3/Y售價

第3季交車量低於預期，特斯拉調降部分Model 3和Model Y版本價格。Model 3起價3萬8990元，低於先前4萬240元；加長續航版Model 3從4萬7240元降至4萬5990元；Model 3 Performance從5萬3240元降至5萬990元。Model Y Performance起價5萬2490元，低於先前的5萬4490元。

FDA指飛利浦召回處理不足

美國食品藥物管理局(FDA)認為荷蘭健康科技公司飛利浦對主要產品召回的處理不足，有必要進行額外的測試；對該公司召回數百萬台用於治療睡眠呼吸中止症的呼吸機是又一次打擊。CEO雅各布斯(Roy Jakobs)今年稍早時表示，這是該公司的「最高優先事項」。

Lucid每一輛車虧損33.8萬

彭博智庫估計，Lucid今年每生產一輛車將虧損33.8萬元。該公司8月時仍預計2023年將生產至少1萬輛車。分析師過去6個月對該公司2023年的平均銷售預期已大減近50%。相較之下，Rivian每生產一輛車約虧損11萬元，預測今年全年產量為5.2萬輛。分析師對全年銷量平均預期調升約5%。

傳微軟 於13日完成收購動視

《The Verge》引述消息人士的話報導，如果獲得英國反壟斷監管機構的批准，微軟將於10月13日完成收購《決勝時刻》發行商動視暴雪690億元的交易。微軟於7月將交易截止日期延長至10月18日，以便有更多時間獲得英國競爭和市場管理局(CMA)的批准。CMA上月已初步批准。

財部新規 EV抵稅額可折車價

財政部發布新規定，說明如何從1月開始將7500元電動車稅收抵免直接抵消購車款。目前消費者在隔年提交報稅表時，只能利用7500元的新EV抵免額或4000元的舊EV抵免額。從1月1日開始，消費者可以將抵免額轉移給汽車經銷商，直接降低車輛的價格；這項變更可能有助於促進電動車銷售。

OpenAI 有意自研晶片

路透5日報導，聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI正尋求自行製造人工智慧（AI）晶片，甚至已經開始評估潛在的收購標的，加入眾家科技大咖「自研晶片」的行列。OpenAI公司內部至少從去年開始，就持續討論因應價格昂貴的AI晶片短缺時，可以有的解決問題選項，包括自行研發AI晶片、與輝達等供應商更密切合作、找輝達以外的供應商讓供應源多樣化。