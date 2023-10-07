就業報告雖火 道指漲288點

即使美國就業 數據強於預期，且美國公債殖利率 大幅上漲，但美股仍然上漲。

道瓊 工業指數上漲288.01點或0.87%至3萬3407.58點。史坦普500指數上漲50.31點或1.18%至4308.5點。那斯達克指數上漲211.51點或 1.6%至1萬3431.34點。

勞工部表示，9月美國經濟增加33.6萬個就業機會。遠高於《道瓊》預計的17萬個。

交易員不清楚盤中反轉的原因。有些人指出，就業報告中較疲軟的薪資數據可能促使投資人重新考慮之前的看跌立場；其他人則指出殖利率從盤中高點回落。這次反彈的部分原因可能只是因為市場已經極度超賣，史指本周一度較今年稍早的高點下跌超過8%。

報告發布後，殖利率一開始飆升，10年期公債利率接近16年來最高水準。隨後回落，但仍上漲約6個基點至4.78%。

科技類股領漲史指，漲幅接近2%。Palo Alto Networks、Monolithic Power Systems和Advanced Micro Devices均上漲超過4%。

美國汽車工人聯合會表示，由於與汽車製造商的談判進展，本周不會再舉行新的罷工。 福特和通用汽車分別上漲0.84%和1.98%。

史指本周上漲0.58%，打破連續4周下跌局面。那指本周上漲1.61%，而道指仍下跌0.14%。