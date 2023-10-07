埃克森美孚 擬併頁岩油商Pioneer

埃克森美孚傳出正在洽談收購頁岩油業者Pioneer，交易規模約600億美元。（路透）【作者：周明德，日期：2023-10-07，數位典藏序號：20231006230955055】

石油 巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）傳出正在洽談收購頁岩油業者Pioneer天然資源公司，交易規模約600億美元，若成局將成為埃克森美孚逾20年來最大一樁併購案，並可能重塑美國石油產業版圖。

綜合外媒報導，Pioneer的市值達500億美元，現為德州 最大頁岩油開採商。在洽談收購Pioneer前，埃克森美孚因前一季的豐厚獲利而滿手現金，現正持續尋找收購標的以擴大生產，此交易可能是該公司自1999年收購美孚（Mobil）以來最大的併購案。

報導說，若無其他變數，這樁交易最快這幾天就會宣布。

收購Pioneer將使埃克森美孚改變其在德州和新墨西哥州二疊紀頁岩油盆地的版圖，並有助鞏固埃克森美孚作為美國西方石油巨頭的地位。這個地區是美國產量最高的頁岩油產區。

埃克森美孚和Pioneer拒絕置評。

對Pioneer而言，接受收購代表該公司整個時代的結束，這是執行長謝菲爾德（Scott Sheffield）於1997年創立的公司，一路走來經歷過頁岩油熱潮的興衰。這股熱潮已使美國躍居全球最大的石油與天然氣 生產國。自謝菲爾德4月宣布計劃在年底退休以來，外界就密切注意這家公司的未來。

隨著美國企業紛紛尋求整併，頁岩油產業也掀起一波併購潮，埃克森美孚向Pioneer提親即為最新的例子。在石油業者多年來大肆揮霍後，華爾街投資人要求他們放棄成本高昂的鑽探活動，而且要發放現金股利給股東。這使收購成為石油業者唯一能大舉擴張的工具，各公司也正搶購日益減少的最佳鑽探地點。

在俄羅斯去年全面入侵克蘭，推升石油和天然氣價格飆漲，埃克森美孚和Pioneer大受其利，去年獲利各為560億美元和80億美元，均創下史上最高紀錄。