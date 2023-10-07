專家：通膨將成永遠的風險

利率難回低點，通膨將成經濟永遠的風險。（路透）

薪資處理公司ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示，由於勞動市場的結構性變化，通膨在美國「永遠會是一個風險」。

去年，隨著新冠疫情後通膨失控，聯準會 展開一系列升息，自2022年3月起將聯邦基金利率 範圍從0.25-0.5%提高至2023年7月22年高點5.25-5.5%。

在此之前，由於全球金融危機後世界各國央行都大力紓困經濟，利率10年來一直維持在低檔。

理查森表示，過去10年美國經濟成長是由低利率推動的，因為政策制訂者專注於在沒有通膨壓力的情況下消除經濟衰退。

她說：「這是一個建立在非常接近零利率的經濟基礎上、持續10年的經濟擴張。」「然而現在通貨膨脹已經飆升。以人口趨勢而言，勞動力短缺並沒有消失，而且還在好轉；但由於美國人口老化，勞動市場發生了結構性變化，因此這意味著通膨始終是一個風險。」

即使人們擔心聯準會異常的貨幣政策緊縮會導致經濟衰退，但美國經濟仍然出乎意料地強勁。負責制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)在9月暫停升息，並大幅提高經濟成長預測，目前預測今年GDP將成長2.1%。

同時，通膨正在回歸聯準會2%的目標，而部分經濟學家擔心的勞動市場緊縮加劇通膨壓力的跡象，已經開始減弱。不過與歷史比較相比，失業率仍然相對較低。

ADP報告顯示，9月私營就業 人數僅增加8.9萬人，遠低於《道瓊》普遍預期的16萬人，也低於8月上修後的18萬人。

這與本周初勞工部的報告形成鮮明對比。該報告顯示8月職缺數量出人意料地大幅增加，達至春季以來最高水平，扭轉近期的下降趨勢。

雖然就業報告傳統上被視為落後指標，但理查德森指出，勞動市場與貨幣政策之間的關係在當前周期中已徹底改變，「我認為連動效應被低估了。一般認為勞動市場或良好的就業情況是落後指標，但就業情況實際上正在推動當前的聯準會政策，因此它不僅僅是朝一個方向發展，兩者之間存在一個連動循環，這些影響可能會放大。」