Fed會如何因應美債殖利率飆升？盛寶：4種可能做法

分析師預期，殖利率暴漲在市場掀起狂瀾，應會促使聯準會（Fed）改變思維，甚至採取行動使情況緩和下來。（美聯社）

近來美國公債市場遭遇沉重賣壓，債券 價格下跌、走勢反向的殖利率 猛竄，市場利率勁揚又打擊美股，以致股債俱挫令投資 人惴惴不安。市場瀰漫著唯恐1987年歷史重演的肅殺氣氛。那年10月19日「黑色星期一」道瓊工業指數崩跌22.6%，相當於今日狂瀉7,500點左右。

MarketWatch報導，最令市場觀察家緊張的是，1987年10月美股崩盤前，美債殖利率也竄升，跟今日市況如出一轍。

問題是，接下來情況會繼續惡化嗎？投資人該如何因應，而不是只能任由市場擺布？

盛寶首席經濟學家暨投資總監雅各森在最新研究報告中指出，現在市況已發展到「可能砸毀什麼東西」的階段，「實質利率太高了，而全球經濟即將反轉而下，央行官員卻還在方向盤前打盹」。

不過，雅各森認為，殖利率暴漲的環境應會促使美國聯準會（Fed）改變思維，甚至採取行動。

Fed官員今後可能有下列四種因應做法，設法緩和殖利率急遽升高：

1.官員將開始談論2024年多降幾次利率的可能性；

2.殖利率曲線長端飆升，將迫使Fed透過間接或名副其實的方式，執行某種「殖利率曲線控制」，第一步可能示意政策有必要轉變，藉此把10年期至30年期美債殖利率控制在某個水準以下，例如以5.0%為上限。

3.Fed也可能暫停量化緊縮（QT），也就是暫停脫售持有的債券；

4.另一種可能是，Fed停止對銀行體系的超額準備金支付利息，藉此每年省下一、兩千億美元，也可迫使銀行買進短期債券，以符合法定資本要求。

投資人教戰守則五要點：

1.提高現金餘額

雅各森和同事盛寶股票投資策略長賈納里也提出一套教戰守則，建議投資人如何應變。第一招是增持現金部位，具體做法包括減持股票、停止加碼投資，或耐心等候進場時機。但避免滿手全是現金，以免有幸全身而退，卻錯失日後進場良機。

2.為做多個股的投資組合做避險

具體做法是放空一檔只連結單一指數（或其他相應工具）的ETF。以美股投資組合為例，或許可考慮追蹤標普500指數的 SPDR標普500 ETF，或追蹤那斯達克100指數的景順QQQ Trust系列I ETF。

3.資金轉進短期債券

例如2年期美國公債。因為就這個經濟周期的現階段而論，實質利率太高，日後應會降下來。由於票面利率是固定的，日後不是通膨下滑，就是殖利率下降，或兩者皆是。

4.偏重防禦股甚於景氣循環股

這是因為停滯性通膨（stagflation）風險已升高，那種情境不利於科技股、金融股和不動產股，但通常防禦型類股（例如公用事業、能源、必需性消費和醫療保健）在景氣下沉時表現相對較佳。

5.避開巨型股

人工智慧（AI）是2023年熱門股市題材，已使美國巨型股股價漲翻天，一旦市場對這些大型科技股的看法轉變，這些巨型股股價可能急轉直下。