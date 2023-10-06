我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要在眾院議長之爭當造王者 發文背書喬登

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

Fed會如何因應美債殖利率飆升？盛寶：4種可能做法

編譯湯淑君／綜合外電
分析師預期，殖利率暴漲在市場掀起狂瀾，應會促使聯準會（Fed）改變思維，甚至採取行動使情況緩和下來。（美聯社）
分析師預期，殖利率暴漲在市場掀起狂瀾，應會促使聯準會（Fed）改變思維，甚至採取行動使情況緩和下來。（美聯社）

近來美國公債市場遭遇沉重賣壓，債券價格下跌、走勢反向的殖利率猛竄，市場利率勁揚又打擊美股，以致股債俱挫令投資人惴惴不安。市場瀰漫著唯恐1987年歷史重演的肅殺氣氛。那年10月19日「黑色星期一」道瓊工業指數崩跌22.6%，相當於今日狂瀉7,500點左右。

MarketWatch報導，最令市場觀察家緊張的是，1987年10月美股崩盤前，美債殖利率也竄升，跟今日市況如出一轍。

問題是，接下來情況會繼續惡化嗎？投資人該如何因應，而不是只能任由市場擺布？

盛寶首席經濟學家暨投資總監雅各森在最新研究報告中指出，現在市況已發展到「可能砸毀什麼東西」的階段，「實質利率太高了，而全球經濟即將反轉而下，央行官員卻還在方向盤前打盹」。

不過，雅各森認為，殖利率暴漲的環境應會促使美國聯準會（Fed）改變思維，甚至採取行動。

Fed官員今後可能有下列四種因應做法，設法緩和殖利率急遽升高：

1.官員將開始談論2024年多降幾次利率的可能性；

2.殖利率曲線長端飆升，將迫使Fed透過間接或名副其實的方式，執行某種「殖利率曲線控制」，第一步可能示意政策有必要轉變，藉此把10年期至30年期美債殖利率控制在某個水準以下，例如以5.0%為上限。

3.Fed也可能暫停量化緊縮（QT），也就是暫停脫售持有的債券；

4.另一種可能是，Fed停止對銀行體系的超額準備金支付利息，藉此每年省下一、兩千億美元，也可迫使銀行買進短期債券，以符合法定資本要求。

投資人教戰守則五要點：

1.提高現金餘額

雅各森和同事盛寶股票投資策略長賈納里也提出一套教戰守則，建議投資人如何應變。第一招是增持現金部位，具體做法包括減持股票、停止加碼投資，或耐心等候進場時機。但避免滿手全是現金，以免有幸全身而退，卻錯失日後進場良機。

2.為做多個股的投資組合做避險

具體做法是放空一檔只連結單一指數（或其他相應工具）的ETF。以美股投資組合為例，或許可考慮追蹤標普500指數的 SPDR標普500 ETF，或追蹤那斯達克100指數的景順QQQ Trust系列I ETF。

3.資金轉進短期債券

例如2年期美國公債。因為就這個經濟周期的現階段而論，實質利率太高，日後應會降下來。由於票面利率是固定的，日後不是通膨下滑，就是殖利率下降，或兩者皆是。

4.偏重防禦股甚於景氣循環股

這是因為停滯性通膨（stagflation）風險已升高，那種情境不利於科技股、金融股和不動產股，但通常防禦型類股（例如公用事業、能源、必需性消費和醫療保健）在景氣下沉時表現相對較佳。

5.避開巨型股

人工智慧（AI）是2023年熱門股市題材，已使美國巨型股股價漲翻天，一旦市場對這些大型科技股的看法轉變，這些巨型股股價可能急轉直下。

殖利率 投資 債券

上一則

美就業強勁成長止於9月？彭博：之後將急遽減速

延伸閱讀

債市拋售潮 衝擊金融業

債市拋售潮 衝擊金融業
美股最錢線/殖利率創新高 銀行危機重隱現

美股最錢線/殖利率創新高 銀行危機重隱現
聯準會官員稱央行可按兵不動 指殖利率大漲相當於升息

聯準會官員稱央行可按兵不動 指殖利率大漲相當於升息
美債殖利率走穩 「6日的就業報告或是年內最重要數據」

美債殖利率走穩 「6日的就業報告或是年內最重要數據」

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

2023-09-30 15:15
美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。（美聯社）

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

2023-09-30 08:55
中芯國際。（本報資料照片）

中芯增7奈米備貨 下單台廠 要求2年份用量 外界估防美加強管制

2023-09-30 02:25
根據德國交易平台Container xChange周四發布的分析，俄羅斯目前有150,000個過剩貨櫃，反映出中國對俄出口商品數量激增。示意圖。（路透）

俄貨櫃堆積如山、價格暴跌 反映中國向莫斯科出口激增

2023-09-29 18:02

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售
周潤發回應「死訊」曝捐7億美元身家真相：我不想捐

周潤發回應「死訊」曝捐7億美元身家真相：我不想捐