我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

諾貝爾和平獎 伊朗人權鬥士穆罕默迪得獎

美元續升或回貶？美周五出爐的「這項數據」給答案

編譯湯淑君／綜合外電
即將公布的美國9月非農就業報告是否比預期強、觸動美元再度上攻，投資人正屏息觀望。（路透）
即將公布的美國9月非農就業報告是否比預期強、觸動美元再度上攻，投資人正屏息觀望。（路透）

近日來，美元已從數月高點回軟，因美國ADP就業報告比預期弱，弱化了聯準會（Fed）政策利率將維持在高檔更久的展望。不過，訂於美東時間6日早上8點半公布的美國9月非農就業報告是否比預期強、觸動美元再度上攻，投資人正屏息觀望。

道瓊社報導，ING外匯策略師Francesco Pesole在研究報告中寫道：「如果就業報告很強，可能把市場推回看跌的軌道，並重新點燃美元買盤。」

9月就業數據會引爆美元新漲勢嗎？

據他研判，對於6日出爐的就業報告，市場可能為「就業數據稍稍低於共識預測」的情境預做準備，所以即使實際就業數據達到共識預測水準，也可能激勵美元挺升。

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）最新報價為上漲0.2%至106.531。Pesole推測，如果就業數據強，美元指數快則6日、慢則下周初，可望重新躍上107。

近幾個月來美元走強，主要推力是美國公債殖利率衝上數年高峰。而美債殖利率竄高反映多重因素，包括：原先一直做多美債的基金經理人終於棄子「投降」、油價上漲、政府和企業大量發行新債券，以及投資人終於採信Fed利率將升得「更高、更久」的展望。

什麼催化劑會使強勢美元轉弱？

在這種大環境下，很難抱持看貶美元的觀點。但彭博經濟學家指出，美元指數已從7月中旬不到100的低點強彈逾7%，使這波漲勢看來愈來愈牽強，做多美元也日益成為人擠人的交易，因此現在推敲什麼因素可能引發美元回貶，此其時矣。

彭博經濟學家認為，美國經濟或許正接近衰退威脅開始冒出的時刻，隨著這種顧慮持續發酵，再加上通膨減緩（disinflation），市場主流觀點可能即將轉變，變得預期Fed將調整利率「更高、更久」的論述。與此同時，美國政局詭譎多變，和中國大陸或歐元區經濟略有好轉，都可能成為觸動美元走勢轉弱的額外催化劑。

回顧2023年迄今美元軌跡可知，左右美元強弱的論述不斷在變。

年初時，市場主流看法是，美國經濟將減緩、通膨降溫、Fed利率即將觸頂下滑，伴隨著市場承擔風險的氣氛，因此不利美元走勢。2月至3月，主流論述大轉彎，變成美國經濟數據強得出奇、通膨升溫、利率峰值上調，結果便是美元在市場遲疑聲中試著挺升。夏季以來，所謂成長表現出色和通膨降溫的論述抬頭，佐以利率「更高、更久」的信念，驅動美元從此一路攀升。

展望第4季和2024年，彭博經濟學家研判，市場論述可能隨經濟數據轉弱，而轉回年初時看跌美元的論述。

殖利率 就業 投資

上一則

三星開發者大會登場 行動介面One UI 6亮相

下一則

美就業強勁成長止於9月？彭博：之後將急遽減速

延伸閱讀

限制向中國銷售晶片 美業界3巨頭憂心

限制向中國銷售晶片 美業界3巨頭憂心
美國貨幣市場基金 資產規模創新高至5.71兆美元

美國貨幣市場基金 資產規模創新高至5.71兆美元
美官員：白宮正籌備11月舊金山APEC場邊「拜習會」

美官員：白宮正籌備11月舊金山APEC場邊「拜習會」
買車比美國貴6倍 新加坡先掏7.5萬拿擁車證

買車比美國貴6倍 新加坡先掏7.5萬拿擁車證

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

2023-09-30 15:15
美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。（美聯社）

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

2023-09-30 08:55
中芯國際。（本報資料照片）

中芯增7奈米備貨 下單台廠 要求2年份用量 外界估防美加強管制

2023-09-30 02:25
根據德國交易平台Container xChange周四發布的分析，俄羅斯目前有150,000個過剩貨櫃，反映出中國對俄出口商品數量激增。示意圖。（路透）

俄貨櫃堆積如山、價格暴跌 反映中國向莫斯科出口激增

2023-09-29 18:02

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售
周潤發回應「死訊」曝捐7億美元身家真相：我不想捐

周潤發回應「死訊」曝捐7億美元身家真相：我不想捐