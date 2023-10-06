美元續升或回貶？美周五出爐的「這項數據」給答案

即將公布的美國9月非農就業報告是否比預期強、觸動美元再度上攻，投資人正屏息觀望。（路透）

近日來，美元已從數月高點回軟，因美國ADP就業 報告比預期弱，弱化了聯準會（Fed）政策利率將維持在高檔更久的展望。不過，訂於美東時間6日早上8點半公布的美國9月非農就業報告是否比預期強、觸動美元再度上攻，投資 人正屏息觀望。

道瓊社報導，ING外匯策略師Francesco Pesole在研究報告中寫道：「如果就業報告很強，可能把市場推回看跌的軌道，並重新點燃美元買盤。」

9月就業數據會引爆美元新漲勢嗎？

據他研判，對於6日出爐的就業報告，市場可能為「就業數據稍稍低於共識預測」的情境預做準備，所以即使實際就業數據達到共識預測水準，也可能激勵美元挺升。

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）最新報價為上漲0.2%至106.531。Pesole推測，如果就業數據強，美元指數快則6日、慢則下周初，可望重新躍上107。

近幾個月來美元走強，主要推力是美國公債殖利率 衝上數年高峰。而美債殖利率竄高反映多重因素，包括：原先一直做多美債的基金經理人終於棄子「投降」、油價上漲、政府和企業大量發行新債券，以及投資人終於採信Fed利率將升得「更高、更久」的展望。

什麼催化劑會使強勢美元轉弱？

在這種大環境下，很難抱持看貶美元的觀點。但彭博經濟學家指出，美元指數已從7月中旬不到100的低點強彈逾7%，使這波漲勢看來愈來愈牽強，做多美元也日益成為人擠人的交易，因此現在推敲什麼因素可能引發美元回貶，此其時矣。

彭博經濟學家認為，美國經濟或許正接近衰退威脅開始冒出的時刻，隨著這種顧慮持續發酵，再加上通膨減緩（disinflation），市場主流觀點可能即將轉變，變得預期Fed將調整利率「更高、更久」的論述。與此同時，美國政局詭譎多變，和中國大陸或歐元區經濟略有好轉，都可能成為觸動美元走勢轉弱的額外催化劑。

回顧2023年迄今美元軌跡可知，左右美元強弱的論述不斷在變。

年初時，市場主流看法是，美國經濟將減緩、通膨降溫、Fed利率即將觸頂下滑，伴隨著市場承擔風險的氣氛，因此不利美元走勢。2月至3月，主流論述大轉彎，變成美國經濟數據強得出奇、通膨升溫、利率峰值上調，結果便是美元在市場遲疑聲中試著挺升。夏季以來，所謂成長表現出色和通膨降溫的論述抬頭，佐以利率「更高、更久」的信念，驅動美元從此一路攀升。

展望第4季和2024年，彭博經濟學家研判，市場論述可能隨經濟數據轉弱，而轉回年初時看跌美元的論述。